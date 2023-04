Nova motociklistična sezona v razredu motoGP se je šele dobro začela, a je že ponudila kopico vznemirjenj. Podobno kot lani se tudi letos obeta zelo zanimiv boj za naslov svetovnega prvaka v tem elitnem razredu, saj je v širšem krogu kandidatov za prestižno lovoriko kar nekaj dirkačev. Boj na vrhu lestvice je trenutno precej izenačen, dirkači pa imajo letos možnost, da osvojijo precej več točk kot v preteklosti. Razlog je novost, ki bi lahko precej premešala karte, kar se tiče uvrstitve na lestvici.

V času dirkaškega vikenda najboljših motociklistov namreč ne čaka samo klasična nedeljska dirka, ampak kot bonus, poleg kvalifikacij, še sobotna sprinterska dirka. Ta prinaša polovico točk v primerjavi z glavno nedeljsko preizkušnjo, kar pomeni, da je urnik za dirkače še toliko napornejši. Z zmago v Argentini je kandidaturo za naslov svetovnega prvaka vložil tudi Italijan Marco Bezzecchi. Dirkač Ducatijevega moštva Mooney VR46 trenutno vodi v točkovanju razreda motoGP s 50 točkami, drugi je njegov rojak in zmagovalec portugalske dirke Francesco Bagnaia (41), tretji pa Francoz Johann Zarco (35).

Dirkališče v Argentini mu je usojeno

Sezona je sicer še »mlada«, saj sta bili na sporedu šele dve preizkušnji. Po uvodni dirki na Portugalskem so se dirkači iz Evrope preselili v Južno Ameriko. Dirka v Argentini bo v najlepšem spominu ostala dirkaču Ducatijevega (in Rossijevega) moštva Bezzecchiju. Italijan iz Riminija ima za seboj že kopico odpeljanih treningov in dirk, izkušnje pa so mu pomagale, da je na dirkališču Termas de Rio Hondo postavil lep osebni mejnik. Prva zmaga v karieri v svetovnem prvenstvu razreda motoGP bo za vedno ostala z velikimi črkami zapisana v njegovi kartoteki. V motociklistični karavani tekmuje tudi kopica ambicioznih najstnikov, predvsem v nižjih razredih, zato Italijan ni več med najmlajšimi, čeprav šteje šele dobrih 24 let. Primerjave so sicer precej nehvaležne: sloviti Valentino Rossi, denimo, je pri tej starosti že petkrat osvojil naslov svetovnega prvaka (v različnih razredih), medtem ko je Bezzecchi vpisal (šele) prvo zmago med dirkaško elito.

Zanimivo je, da je od leta 2019 v vsaki sezoni vedno vsaj en nov zmagovalec v razredu motoGP. Letos je to prvemu uspelo Bezzecchiju, lani sta premierni zmagi v tem razredu vpisala Aleix Espargaro in Enea Bastianini. Bezzecchi je v prejšnjih sezonah že zmagoval v razredih moto3 in moto2 (v vsaki kategoriji je dosegel po tri zmage), a kraljevski razred je zgodba zase. Sploh prvo zmago je dosegel leta 2018 v razredu moto3, in to prav v Argentini. Očitno mu je to dirkališče usojeno, saj je na njem doživljal le lepe trenutke.

Bez, kot je njegov vzdevek, je kariero v najšibkejšem razredu moto3 začel leta 2015, v motoGP pa je prvič nastopil lani. Je član moštva nekdanjega zvezdnika tega športa Valentina Rossija in prav legendarni dirkaški Doktor je eden njegovih vzornikov. Zato je bil Bezzecchi zelo ponosen, ker je Rossiju zagotovil sploh prvo zmago v zgodovini moštva VR46 v motoGP. Ob tem je šele tretji dirkač iz Rossijeve akademije, ki se je ovenčal z zmago: pred tem je to uspelo Francescu Bagnaii in Francu Morbidelliju. Upokojeni večkratni svetovni prvak Rossi je lahko zelo zadovoljen, Marco Bezzecchi pa je tudi že večkrat izpostavil, da brez Rossija ne bi bilo njegove uspešne kariere: »Vale je bil že od malih nog moj idol. Vse se začelo zaradi njega, ta zmaga je bila tudi zanj, brez njega in podpore družine bi bilo vse skupaj nemogoče. Da sem ga lahko spoznal, postal njegov prijatelj in da sem zmagal za njegovo moštvo, je neverjetno. Vale mi je dal priložnost, da rastem kot oseba, kot dirkač in da napredujem v svetovnem prvenstvu in v motoGP. Hvala mu.«

Prisega na japonsko kulturo in hrano

Veliko podobnosti med Bezzecchijem in Rossijem ni, morda sta si malce podobna vizualno, malo manj pa po slogu vožnje in uspehih. Dirkač s številko 46 je pustil neizbrisen pečat v razredu motoGP, Bezzecchi si pot šele utira. Mladeniča navdušujeta japonska kultura in hrana, zato se uči japonščine, v lastni kuhinji pa prisega na domači ragu. Z Rossijem ga veže skupna ljubezen do motokrosa, sicer pa Bezzecchi zasebno živi zelo umirjeno.

Rad se sprehodi s svojim pitbulom Rubikom ali pa se sprošča s poslušanjem glasbe. Najraje se prepušča reggae ritmom legendarnega Jamajčana Boba Marleyja, čeprav rad posluša tudi hip-hop in rock. Njegov vzornik Rossi je bil v njegovi starosti veliko bolj neugnan in temperamenten, toda mladenič iz Riminija je pripravljen, da stopi v velike čevlje svojega vzornika. Ob tem je pripravljen storiti tudi kakšno neumnost v slogu svojega vzornika. Obljubil je, da bo častni krog, ko in če bo osvojil naslov svetovnega prvaka med dirkaško elito, odpeljal samo v spodnjicah.

Nazadnje so dirkači tekmovali v Južni Ameriki, ta konec tedna jih po krajšem premoru čaka dirka za VN Amerik, ki bo na sporedu v nedeljo v teksaškem Austinu.

*** 50 točk ima po dveh dirkah sezone svetovnega prvenstva v motociklističnem razredu motoGP Marco Bezzecchi. Drugi je njegov rojak Francesco Bagnaia (41), tretji pa Francoz Johann Zarco (35).