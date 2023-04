Umetna inteligenca in problem produktivnosti

V razvitih državah imamo dve težavi, ki ležita v osrčju naših težav z vzdržnostjo našega modela razvoja, ali če hočete – preživetja. To sta upadajoča demografija in padajoča stopnja produktivnosti. Obe skupaj tvorita stopnjo gospodarske rasti in vodita k trendnemu upadanju gospodarske rasti. Glede prve ni velikega upanja, ker smo izgubili željo po razmnoževanju, toda ali nam glede druge težave lahko pomaga razvoj umetne inteligence?