Klofute med resničnostjo in spletom

Ena izmed skrbi sodobnih staršev je, da bi bil njihov otrok žrtev medvrstniškega nasilja. Da bi ga sošolci prebunkali na stranišču. Da bi ga učenci višjih razredov izsiljevali. Da bi jo sošolke šikanirale in zmerjale, se norčevale iz njene obleke ali postave. In še huje – da bi to posneli in posnetek objavili na spletu, kjer bi ga uporabniki delili popolnoma nekritično, kot da bi šlo za posnetek mačka, ki prežene psa. Glede na medijske objave se nam zdi, da je takih primerov, ko nasilje postane spletna senzacija, vse več. Po podatkih mariborske fakultete za varnostne vede se je s spletnim nasiljem srečalo 55 odstotkov slovenskih dijakov in do deset odstotkov slovenskih osnovnošolcev. Zadnji celjski primer, ki je v javnost prišel med velikonočnimi prazniki, je le še eden izmed podobnih primerov zadnjega leta. In moral bi biti povod, da končno ukrepamo brez prekladanja vzgojne odgovornosti med šolo in starši. Čas je, da se pri obravnavi medvrstniškega nasilja kot družba resetiramo in preskočimo na model 2.0. Nekako tako kot se je zgodil #metoo, bi moralo postati popolnoma samoumevno, da ima družba ničelno toleranco do medvrstniškega nasilja v vseh oblikah.