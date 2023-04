Nepreslišano: Dr. Katja Košir, psihologinja

Ključni problem, ki se kaže vedno znova, ko se tako nasilje že zgodi, je, da rečemo: 'Saj smo se pogovorili.' To ni stvar ene intervence, ampak načrtnega, sistematičnega spremljanja tega, kar se dogaja. Proces dela, v katerem morajo tisti, ki s temi otroki delajo, uporabljati pravo mero strukture in zahtevanja, da učenci sledijo pravilom v vrstniških odnosih, in hkrati tudi empatije, podpore, neobsojanja. Nauk, ki naj bi ga učenec dobil v taki situaciji, ni 'Nekaj si naredil narobe in zato te bomo sedaj izključili iz družbe', ampak da se je treba naučiti, kako na bolj vključujoče načine zadovoljevati svoje potrebe. Tudi če je to potreba po moči, dominiranju, statusu, ki so legitimne človeške potrebe in jih lahko zadovoljujemo z oblikami vedenj, ki so koristne za ostale.