Razumljivo je, da tisti, ki imajo veliko denarja in ga nimajo kam vlagati, razen v stanovanja, to počnejo, da ohranijo vrednost denarja(pa še banke jim pri tem pomagajo). Ni pa razumljivo, da politiki, ki naj bi bili vodje, ki imajo vizijo, v katero smer naj bi se naša družba razvijala zato, da bi dosegli boljši standard za vse državljane, po volitvah izgubijo vizijo. Namesto da poslušajo strokovnjake, poslušajo denimo kmete, (ki so, za razliko od Indijcev, prvi na svetu po številu traktorjev) o tem, kaj mislijo o nepremičninskem davku, poslušajo zdravnike o tem, koliko zdravnikov hočemo šolati, poslušajo tiste z najvišjimi dohodki, koliko davka so pripravljeni nameniti družbi, ki jim je omogočila take dohodke ...

Pameten politik, če že sam nima ustrezne izobrazbe, posluša strokovnjake, ne pa politikov (ali strokovnjakov-politikov, lobistov), ker ti drugače od politikov vidijo dlje v prihodnost. In tisti, ki vidi dlje, lahko več pomaga družbi, pa tudi politiku.

Majda Koren, Ljubljana