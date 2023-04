Časi so grobi, nasilja in kriminala je vedno več, politikantke in politikanti skoraj vsakodnevno širijo informacije, ki so zavajajoče, lažne, sovražne ter tako med ljudi vnašajo nelagodje. Tak je bil moj subjektiven vtis, ko se je v nedeljo končala TV nadaljevanka V imenu ljudstva. Oba protagonista zgodbe in vsi igralci zaslužijo globok poklon svojemu delu, malo manj režiserska »mašila« tekom nadaljevanke, zgrožen sem pa nad končnim povzetkom zgodbe, nad poanto zgodbe. Torej: z umazano politiko, povezano s kriminalom, rumenim tiskom in osladnim govorjenjem se lahko pride na oblast!? Ta oblast obljubi vse in pozabi na vse do takrat opravljene umazane rabote. Gre preko trupel, pozabi na žrtve, pozabi na pravico žrtve, ko ne prične niti ne dokonča sodnih postopkov; kako priročno, da se vse »pozabi«. Ali se ne dogajajo vsebine, podobne v omenjeni nadaljevanki, tudi v resnici?

Mihael Grobelnik, Ljubljana