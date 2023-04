Pred časom sem predlagal, da se na kanal na določene razdalje vgradijo zasuni, ki se v primeru potresa zaprejo in preprečijo pretok ali iztekanje večje količine odplak, če bi cev počila. Druga rešitev je prav tako izvedljiva, in to je manjša čistilna naprava na začetku tega področja s pitno vodo; preko nje bi lahko tekla vsaj delno očiščena voda. Koliko milijonov stane to, znajo na mestni občini izračunati. Povsem neproduktivno pa je konstantno blokiranje dela brez ponudbe druge rešitve. Vsaka takšna stvar stane in na ljudeh je, da se pač odločijo.

Zato čakam, da se bodo varuhi čiste narave uprli 110.000 vlačilcem, ki mesečno prečijo Slovenijo. Na razdalji 240 km pri porabi 33 litrov dizla na 100 km gre v zrak 88 litrov plinskega olja na enega, na mesečno porcijo pa 9,68 mio litra ali 9700 ton. Letno to znese 117.000 ton. Za prevoz blaga, ki v občutnem delu ni namenjen ljudem tukaj. Škoda, ker nihče ne vpraša železnic, na kakšen način, s koliko vlaki so sposobni prepeljat teh 110.000 vlačilcev po tirih.

Je čas za začetek gradnje tretjega tira ob vstopu iz Avstrije in Italije proti Hrvaški in Madžarski?

Mitja Vilar, Šmarje Sap