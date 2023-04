V najkasneje 20 do 30 letih bo popustilo 3200 elastičnih spojev in fekalije bojo skozi kineto spuščale po celotni trasi v vodonosnik. Tako se bo slabšala in slabšala kvaliteta vode in vedno več bo treba vlagati denarja v čiščenje vode in vedno več bo treba dodajati klora. Lahko pride tudi do potresa, ki se dogaja periodično v Ljubljani. Lahko gre samo za »nedolžno« igro otrok s kalcijevim karbidom, petardami ali gorečimi tekočinami, kjer je posledica lahko požar v cevi ali eksplozija metana, ki se tvori v fekalijah. Nevarni so pa tudi teroristi, diverzanti, ki z nekaj gorljive tekočine uničijo celotno cev in tako odtekajo fekalije po 6–8 urah, ko se napolni zadrževalnik na Brodu, direktno v vodonosnik. To je, gledano z vidika vojaške doktrine, kot da smo si zapeli zanko okoli vratu.

Predsednica Musarjeva bi lahko takoj poskušala ustaviti gradnjo; dokler naročniki ne dokažejo, da cev ni gorljiva in ne obstaja ta nevarnost, bi prekinili gradnjo. Če bo treba vračati EU denar, je to bistveno ceneje, kot so posledice onesnaženja.

Če 340.000 ljudi potrebuje samo za pitje tri litre vode na dan, govorimo o 1.000.000 steklenicah ustekleničene vode dnevno za vse potrebe pa približno 50.000m3 vode na dan. Vsi pa vemo, da je lani bil velik problem v poletni suši zagotoviti s prevozi na obalo 1500m3 vode na dan, kar je en olimpijski bazen 20x50x1,5m, za lažjo predstavo. Kanal C0 je preprosto nedopusten in ni mogoče dopustiti, da se ga dokonča.

Avtor omenjenega pisma dokaj enostransko razmišlja; pitno vodo potrebujejo tako levi kot desni. Če bi bil edini problem kanala C0 rdeči in črni in Janez Janša in Zoran Janković, potem Ljubljana ne bi imela problema s kanalom C0.

Kanal C0 je 7-krat predimenzioniran za populacijo 10.000 ljudi in rezervo do 20.000; zadoščal bi premera 45 cm, ne pa 120 cm, kar ni ekonomsko smiselno. Poleg tega pa je tudi več prostora, da se nabira plin metan ali hlapi lahko vnetljivih tekočin in pride do eksplozije. Iztekanje lahko vnetljivih tekočin poznamo v Sloveniji: pred tedni je v Račah izteklo cca 10 kubikov dizelskega goriva v kanalizacijo in naprej v čistilno napravo.

Andrej Čufer, univ. dipl. ing. arh., MBA, Begunje na Gorenjskem