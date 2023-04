V noči na kulturni praznik leta 2019 je takrat 36-letna Barbara Filipčič v svojem kletnem stanovanju v bloku v Postojni s kuhinjskim nožem zabodla 57-letnega partnerja Ilijo Zvijerca. Truplo je v mlaki krvi pred vrati stanovanja naslednje jutro našla soseda. Zaradi uboja so Filipčičevo zdaj obsodili na pet let zapora. Njenemu zagovoru, da jo je Zvijerac napadel in da si je le reševala življenje, torej ravnala v silobranu, sodni senat pod vodstvom Polone Veberič ni verjel. Sodba še ni pravnomočna.

Filipčičeva in Zvijerac sta bila šest let v partnerski zvezi, polni prepirov in nasilja. Ona je tistega večera hčer odpeljala k svoji družini, da bi šla naslednji dan z njimi smučat. Domov se je vrnila okoli desete zvečer, Zvijerac je bil v stanovanju. Sprla sta se, kot običajno zaradi njegovega ljubosumja. Da bi si ohladila glavo in počakala, da zaspi, je Filipčičeva šla celo ven na mraz. Ko se je vrnila, je res spal, a se je, pijan, ponovno zbudil. Besedni prepir se je hitro sprevrgel v fizičnega, ona pa je prijela za nož in ga zabodla. Na sodišču je trdila, da nikakor ni mislila, da je bil huje poškodovan, zato je, ko je odšel, le zaprla vrata za njim, pospravila stanovanje in šla spat. Medtem je on na hodniku izkrvavel. Usodni sta bili dve rani: nož je prebil prsno steno osrčnika in sprednjo steno desnega prekata srca.

Pred stanovanjem so ga našli skupaj z odejo in vzglavnikom. Filipčičeva je trdila, da ju je vzel, da bi prespal v avtu. A na posteljnini ni bilo krvi, zato je zelo verjetno, da jo je naknadno tja položila obtoženka. Tudi zagovor, da je potem pomila posodo in odšla spat, očitno ni resničen. Posoda namreč ni bila pomita, je pa oprala nože in jih premešala ter pometla kuhinjo, kajti v košu za smeti so našli puh iz njegove bunde.

Ni se nabodel sam

Zvijercu so pred leti enkrat že odredili prepoved približevanja Filipčičevi, bil naj bi tudi v postopku zaradi nasilništva. Obtoženka je razložila, da jo je usodnega večera, ko je vstal iz postelje, vrgel na tla in začel daviti. Ker se je ustrašila, da jo bo ubil, je na slepo zagrabila nož in ga samo nastavila med njiju. Ni ga torej nameravala ubiti, sam se je nabodel nanj, je trdila. A zdravnica naslednji dan na njej ni našla poškodb, le manjšo buško nad levo veko. Če bi jo davil, bi ostale modrice, je menil senat. V kuhinji, kjer naj bi se odvijal boj, kaj takega ni bilo opaziti. Zagovor, da se je Zvijerac sam nabodel, je kot »praktično nemogoče« ocenil tudi izvedenec. Glede na poškodbe je namreč morala uporabiti veliko silo, saj je šel vbod globoko do srca, in to skozi puhovko, pulover, majico in spodnjo majico. Najverjetneje je nož dvignila v višino svoje glave, ga močno zarila, delno potegnila ven in znova zabodla. Bil je tako močan, da žrtev ne bi preživela, četudi bi takoj imela na voljo zdravniško pomoč. Zanimivo je, da je trikrat klicala na 113, a je vsakič prekinila. Po prepričanju tožilke Natali Volčič Ivanič, ki je sicer predlagala 11 let zapora, ga je zabodla po zadnjem klicu.

Zagovornik Ivan Ravbar je opozarjal, da je šlo za nasilno zvezo in da si je obtoženka reševala življenje. Da gre za šibko, majhno in prijazno osebo, ki ni nikoli nikomur storila nič slabega. Vse življenje se je podrejala, zaradi česar so jo izkoriščali, pa je vendar upala, da bo enkrat bolje, je poudaril. Da je šlo za silobran, se sodišče ni strinjalo, je pa pri odmeri kazni upoštevalo nasilje in ljubosumnost žrtve. Pa tudi, da je obtoženko vse skupaj zelo prizadelo.