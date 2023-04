Pri nas pa 160 na uro!

Lokalni časopis Glas Istre je pred dnevi poročal o pravem pravcatem popotovanju z vlakom od Pulja do Reke. Namreč, pot je za skupino študentov trajala neverjetne štiri ure, dvakrat so morali presesti, najmodernejši vlak, ki so ga pravkar dobili v Pulju, pa jih je peljal samo do Pazina. Od tam naprej pa … Ali, kot so zapisali kolegi pri Glasu Istre: včasih je od Pulja do Reke šlo hitreje s kočijo. Dobro, tudi mi bi lahko rekli kakšno o naših vlakih in kočijah, pa tokrat ne bomo, ker je vest, da gre našim južnim sosedom še slabše kot nam, že sama po sebi dovolj lepa.