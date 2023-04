Kot je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, se je nesreča zgodila ob 12.40 na lokalni cesti v kraju Lobor. Po prvih podatkih hrvaške policije je voznik v nesreči umrl, sovoznik pa ostal nepoškodovan. Nesreča se je zgodila, ko je dirkalnik zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Hina je dodala, da policijska preiskava še poteka in da uradnih informacij še ni.

Neuradne podatke je popoldne potrdil Hyundai. Na Twitterju je korejska ekipa sporočila, da se je Breen smrtno ponesrečil, sovoznik James Fulton pa ni bil poškodovan. Pri Hyundaiju so izrazili sožalje družini in prijateljem in dodali, da tragičnega dogodka za zdaj ne bodo več komentirali.

Breen, rojen leta 1990, je kariero v reliju začela leta 2009, najprej v domačih tekmovanjih na Irskem. Naslednje leto je tekmoval v britanskem prvenstvu, po letu kaljenja v mladinskih kategorijah relija za SP pa je leta 2013 dobil prvo priložnost na EP v ekipi Peugeota. Naslednji dve leti je nastopal v evropskem prvenstvu ERC in kategoriji WRC2 na relijih za SP, leta 2016 pa prvič sedel za volan dirkalnika najmočnejšega razreda WRC.

Leta 2018 je prvič vozil celotno sezono za ekipo Citroen, njegova najboljša uvrstitev je bilo drugo mesto na Švedskem. Naslednji dve sezoni je bil član Hyundaia, najboljši uvrstitvi pa sta bili dve drugi mesti. V lanski sezoni je vozil za ekipo M sport Ford, pred letošnjo pa se je vrnil k Hyundaiju, kjer sta se v vlogi tretjega voznika menjala s Špancem Danijem Sordom.

Zadnjič je na relijih za SP nastopil februarja na Švedskem, ko je končal kot drugi. Skupno je nastopil na 81 relijih za SP, zmage ni dosegel, bil pa je petkrat drugi in trikrat tretji. Najboljši v skupnem seštevku je bil lani, ko je bil sedmi.

Kot je zapisala francoska tiskovna agencija AFP, je do danes kot zadnji dirkač razreda WRC za volanom dirkalnika umrl Portugalec Augusto Mendes na reliju na Portugalskem leta 1989. Na dirkah pa so pozneje življenje izgubili še štirje sovozniki: Francoz Francis Malaussene v Monte Carlu 1990, Novozelandec Rodger Freeth v Avstraliji 1993, Britanec Michael Park v Walesu 2005 in Nemec Jörg Bastuck v Španiji 2006.

Breen je sicer nastopil na obeh dirkah za SP na Hrvaškem, odkar je ta dirka v koledarju SP. Leta 2021 je bil osmi, lani pa četrti.

Kot so dodali pri Hini, so hrvaška avto-moto zveza in prireditelji relija zaradi tragične nesreče pripravili izredno novinarsko konferenco. O vzrokih nesreče in o vzroku smrti Irca za zdaj še ni uradnih podatkov, saj preiskave še potekajo.

Predsednik tamkajšnje avto-moto zveze Davorin Štetner je poudaril, da jih je žalostna vest zelo šokirala. »Žal je mlad, vrhunski športnik življenje izgubil na Hrvaškem. V tem trenutku preiskave, tudi krovne zveze Fie, še potekajo. Strokovne preiskave morajo poskrbeti za to, da se takšne stvari ne bi več dogajale,« je dejal Štetner.

Odzval se je tudi Daniel Šaškin, vodja organizacijskega odbora relija za SP na Hrvaškem. »Trenutno še poteka policijska preiskava in obdukcija, šele po tem bo mogoče vedeti, kaj je bil vzrok. Naš šport je prekrasen, a tudi nevaren. Na srečo so takšne tragedije redke, na uradnih delih relijev WRC se je to nazadnje zgodilo leta 1986. Žal mi je, da je do tega prišlo pri nas, želim izreči sožalje njegovi družini in prijateljem,« je povedal Šaškin.