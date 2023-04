Seznam filmov so objavili na včerajšnji tiskovni konferenci. Kot je dejal direktor festivala Thierry Frémaux, so si ogledali več kot dva tisoč filmov, da so izbrali 19 filmov uradne selekcije. Med njimi je film Asteroid City Wesa Andersona, ki bo na cansko rdečo preprogo pripeljal več zvezdnikov, vključno s Tomom Hanksom, Margot Robbie in Scarlett Johansson. Natalie Portman in Julianne Moore bosta nastopili v romanci režiserja Todda Haynesa May/December, tekmovali pa bodo tudi filmski veterani, kot sta Ken Loach in Wim Wenders. Loach bo predstavil film The Old Oak, Wenders pa Perfect Days. Oboževalci filmske umetnosti pa so še posebej navdušeni nad vrnitvijo britanskega režiserja Jonathana Glazerja z romanco The Zone of Interest, ki je po romanu Martina Amisa postavljena v uničevalno taborišče Auschwitz.

Tekmovala bosta tudi pretekla dobitnika zlate palme Nanni Moretti in Nuri Bilge Ceylan ter avtorji, kot so Hirokazu Kore Eda iz Južne Koreje, Aki Kaurismaki iz Finske in Marco Bellocchio iz Italije. Med ustvarjalkami so bili izbrani filmi režiserk Kaouther Ben Hania, Jessice Hausner, Justine Triet, Alice Rohrwacher, Catherine Breillat in Ramate-Toulaye SY.

Organizatorji so že pred razkritjem uradnega programa napovedali nekaj hollywoodskih premier, med drugim novi film o Indiani Jonesu. Na sporedu bo Indiana Jones and the Dial of Destiny s Harrisonom Fordom v svojem petem in zadnjem nastopu v vlogi znanega arheologa, pri kateri sta se mu pridružila še Phoebe Waller-Bridge in Antonio Banderas. Premiero bo doživel tudi novi film Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon, v katerem sta zaigrala Leonardo DiCaprio in Robert De Niro. Trenutno je na sporedu zunaj konkurence, vendar lahko konča v konkurenci, je povedal direktor festivala Thierry Fremaux, ki sicer ni podal podrobnejše razlage. Zunaj konkurence bo na sporedu tudi dokumentarec o vojnem Amsterdamu slavnega britanskega režiserja Steva McQueena Occupied City, ki ga je direktor festivala označil za »zelo radikalen večurni film«.

Festival na Azurni obali bo odprl film Jeanne du Barry, v katerem je Johnny Depp odigral francoskega kralja Ludvika XV., kar je bila njegova prva vloga po razvpitem sodnem procesu zaradi obrekovanja proti nekdanji ženi Amber Heard. Kot poroča AFP, ima Hollywood rad francosko riviero, saj sta lani tam svetovno premiero doživela filma Top Gun: Maverick in Elvis.