Kot so pojasnili, je bil projekt celovite prenove Drame v okviru rebalansa proračuna za leto 2023 uvrščen med vladne projekte, tako da so zanj v proračunu za leti 2023 in 2024 zagotovljena ustrezna sredstva. Hkrati s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja potekajo priprave na začetek arheoloških izkopavanj na območju gradnje Drame. V teku je tudi projektiranje preureditve skladišča v Šentvidu za namen vadbenih prostorov v času prenove SNG Drama Ljubljana.

Prva faza celovite prenove SNG Drama Ljubljana se je sicer po dolgotrajnih prizadevanjih začela leta 2019, ko je bila podpisana pogodba za projektiranje in pripravo dokumentacije z birojem Bevk Perović arhitekti, ki je leta 2017 zmagal na javnem natečaju. Investicija je bila leta 2017 ocenjena na 43 milijonov evrov brez DDV. Nato je novembra 2021 odstopil tedanji ravnatelj Drame Igor Samobor in med razlogi za odstop navedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe gledališča, ob čemer je glavne očitke naslovil na tedanjega ministra za kulturo Simonitija. Ta naj bi po Samoborjevem zatrjevanju dogovarjanja glede financiranja prekinil. Avgusta lani je premier Robert Golob po ogledu prostorov ljubljanske Drame napovedal uvrstitev projekta prenove v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko investicijo takoj začeli.

V iskanju nadomestne lokacije

Kot navajajo v SNG Drama Ljubljana, je bil avgusta lani izdelan in na ministrstvu za kulturo podpisan dokument DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) – Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 2023–2026. V njem je vrednost celotnega projekta na podlagi dviga cen na trgu ocenjena na 58,5 milijona evrov z DDV. Po Samoborjevih navedbah je minister Simoniti tudi zahteval, da se iz projekta izključi tako imenovana Nemška hiša. V Drami so pojasnili, da je bil že junija lani projekt SNG Drama – Nemška hiša ponovno uvrščen v projekt celovite prenove SNG Drama Ljubljana. Med ukrepi, ki so jih izvedli v vmesnem času, da bi razbremenili posamezne etaže stavbe, so bile v času od julija lani izvedene meritve ničtega stanja kupole nad velikim odrom in podrobneje prizidka. V aprilu pa bodo izvedene obdobne meritve, ki bodo dale podatke o stanju oziroma morebitnem nadaljnjem posedanju. Hkrati poteka selitev posameznih programov v druge etaže z namenom razbremenitve.

V skladu s potrjeno časovnico naj bi se dela pri projektu celovite prenove SNG Drama Ljubljana končala leta 2026. Načrtovano je, da se bo s koncem naslednje repertoarne sezone 2023/24 stavba zaprla in da se bo začela obnova. Hkrati s tem je predvideno nadaljevanje delovanja Drame in izvajanja programa sezone 2024/25 ter sezon do zaključka prenove na nadomestnih lokacijah. Pogovori v zvezi z nadomestnimi lokacijami še potekajo.