Prevozniki ne zaznavajo izdaj lažnih vozovnic

Na družbenih omrežjih so se v zadnjih tednih razširile objave potnikov, ki naj bi jim vozniki avtobusov namesto klasičnih vozovnic izdali vozovnice, namenjene ukrajinskim državljanom v Sloveniji. Ker so vozovnice za ukrajinske vozovnice brezplačne, potniki predvidevajo, da denar, ki so ga prejeli od vozovnic, obdržijo vozniki.