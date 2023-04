Gradnjam na Tržaški še ni videti konca

Mestna občina Ljubljana naj bi prihodnji mesec končala gradnjo fekalne kanalizacije na delu Tržaške ceste od obvoznice do Ceste na Ključ, toda župan Zoran Janković že za junij napoveduje novo gradbišče na Dolgem mostu. In sicer naj bi skupaj z Družbo za avtoceste in direkcijo za infrastrukturo začeli rekonstrukcijo tamkajšnjega avtocestnega priključka in dela Tržaške ceste do bližnjega bencinskega servisa.