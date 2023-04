V zvezi z odlaganjem odpadne sadre na kmetijskih zemljiščih na Koroškem so inšpektorji za okolje Inšpektorata RS za okolje in energijo lani po uradni dolžnosti odprli šest inšpekcijskih postopkov. Ob tem so šestim lastnikom parcel, na katere je bila odložena sadra, izdali odločbe, s katerimi so jim odredili, da morajo odstraniti pripeljano snov, ki je odpadek. »Razen enega so se vsi na odločbo pritožili. Drugostopenjski organ je odločbe prvostopenjskega organa odpravil in postopke vrnil v ponovno odločanje. Pri tem je podal napotilo, da je treba dopolniti ugotovitveni postopek. V ponovnem postopku je treba ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za odločanje v zadevi. Ugotovitveni postopki še potekajo, ponovne odločbe še niso bile izdane,« so pojasnili na inšpektoratu za okolje in energijo.