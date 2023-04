»Na vrhovnem sodišču bomo zaprosili za izredno pomoč za zaščito dostopa Američanov do varne in učinkovite reproduktivne oskrbe,« je dejal pravosodni minister Merrick Garland. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre pa je med Bidnovim obiskom v Dublinu poudarila, da je zakon na njihovi strani in da verjame v zmago.

Do ukrepa pravosodnega ministrstva prihaja po tem, ko je ameriško zvezno prizivno sodišče v sredo odločilo, da bo tabletka za splav mifepriston kljub odločitvi zveznega sodnika v Teksasu še naprej začasno na voljo, vendar pod strožjimi pogoji, ki med drugim vključujejo obvezen obisk pri zdravniku.

Odločitev prizivnega sodišča so nemudoma obsodili ameriška zveza državljanskih svoboščin (ACLU), center za reproduktivne pravice in ena največjih skupin za pomoč pri splavu v ZDA Planned Parenthood, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pravosodno ministrstvo je že v ponedeljek prizivno sodišče pozvalo, da zadrži odločitev zveznega sodnika v Teksasu, s katero bi prepovedali tabletko mifepriston. Zvezni sodnik v Teksasu je namreč prejšnji teden odločil, da zvezna uprava za hrano in zdravila FDA, ki je odgovorna za registracijo zdravil, v postopku odobritve mifepristona ni ravnala s potrebno skrbnostjo, saj da ni dovolj proučila njegove varnosti.

Najnovejši spor glede reproduktivnih pravic žensk je v ZDA izbruhnil manj kot leto dni po tem, ko je vrhovno sodišče, v katerem prevladujejo konservativci, razveljavilo prelomno sodbo Roe proti Wadu, ki je za pol stoletja uzakonila pravico žensk do splava.

Ameriški predsednik Joe Biden je prejšnji teden obljubil, da se bo boril proti odločitvi sodišča, ki prepoveduje uporabo tabletk mifepriston, in jo označil za »korak brez primere, ki ženskam jemlje osnovne svoboščine in ogroža njihovo zdravje«.