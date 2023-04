»Z današnjo odločitvijo uresničujemo prvi del zgodovinskega dogovora, ki so ga dosegli voditelji EU o podpori za takojšnjo dobavo streliva za ukrajinske sile v vrednosti milijarde evrov," je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. "Ni boljšega dokaza za enotnost in odločenost EU, da še naprej podpira legitimno pravico Ukrajine do samoobrambe pred brutalnim ruskim agresorjem,« je dodal.

Današnji sklep pomeni začetek izvajanja prvega dela dogovora Sveta EU, s katerim naj bi pospešili dobavo in tudi skupne nabave streliva, so še sporočili iz Bruslja. V skladu z dogovorom naj bi EU Ukrajini v prihodnjih 12 mesecih dobavila milijon izstrelkov.

Zunanji in obrambni ministri članic EU so se 20. marca dogovorili o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, ki vključuje tudi skupne nabave. Skupnemu naročilu se je sprva pridružilo 17 članic EU in Norveška, kasneje naj bi jih sledilo še več, tudi Slovenija.

Načrt predvideva, da se iz sredstev EPF nameni milijarda evrov za dobave topniškega streliva Ukrajini iz trenutnih zalog evropskih držav. Še milijardo evrov pa bodo v skladu z načrtom namenili za skupno naročanje streliva, ki bi ga namenili Ukrajini. Tretji steber bo medtem namenjen okrepitvi zmogljivosti evropske obrambne industrije.

Članice so se marca strinjale tudi, da se preuči možnost nadaljnjega zvišanja zgornje meje EPF za 3,5 milijarde evrov. Pred tem so sicer to mejo zvišali za dve milijardi na nekaj manj kot osem milijard evrov za obdobje do leta 2027, a bosta ti dve milijardi namenjeni za dobave streliva Ukrajini.