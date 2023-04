Kot je mogoče razbrati iz uradnega zaznamka kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki je nastal maja 2020 in ga je danes na sojenju v zadevi Kavaški klan prebral predsednik sodnega senata Tomaž Bromše, se je žrtev letošnjega streljanja na Viču že več let bala za svoje življenje. Danes pokojni Ljubljančan je bil namreč tarča streljanja že aprila 2020, vendar je poskus umora preživel, ker je streljal nazaj.

Pokojni je policiji med drugim povedal, da naj bi poskus njegovega umora pred tremi leti naročil prav Klemen Kadivec, slednji pa naj bi organiziral oziroma naročil tudi umor Danijela Božića in poskus umora Žarka Tešanovića v Ankaranu leta 2019. Pri umoru Božića naj bi neposredno sodelovali tudi drugi člani klana, med drugim Klemnov brat Blaž Kadivec, Drejc Kovač in Marco Skerbec iz Hrvaške.

Danes pokojni je policiji podrobno opisoval tudi povezave in vlogo drugih članov Kavaškega klana, pa tudi osebni značaj Klemna Kadivca, ki naj bi bil izjemno močan v trgovini s prepovedano drogo. Za trgovanje s prepovedano drogo naj bi Kadivec skrbel kar iz pripora, v priporu pa naj bi koval tudi načrt, kako prestrašiti sodnike, tožilce in policijo, da si ne bi upali obsoditi njega ali druge člane Kavaškega klana. V ta namen naj bi poskušal pridobiti eksploziv, ki naj bi ga nastavili na različnih lokacijah v Ljubljani.

Žrtev pa je v pogovorih s policijo opozorila tudi na način delovanja Kadivčevega odvetnika Branka Gvozdiča. Ta naj bi bil oseba, ki naj bi v sodnem postopku storil vse za oprostitev Klemna Kadivca, koval naj bi tudi načrte za diskreditacijo policijskega dela v tej sodni zadevi.

Branju uradnega zaznamka kriminalistov je danes ostro nasprotovala obramba, ki je prepričana, da je bila s tem kršena pravica do poštenega sojenja. Sodišče vsebine zaznamka namreč ne bo moglo preveriti, saj naj bi izjave policiji dala oseba, ki je zdaj mrtva, je poudaril odvetnik Blaža Kadivca Miha Šošić.

Kot nesprejemljivo je označil tudi dejstvo, da je bil zaznamek sploh prebran, saj bo to vplivalo na presojo drugih dokazov v tem postopku, "čeprav gre za listino, na katero ni mogoče opreti sodbe," je poudaril.

Obramba je prepričana tudi, da je uradni zaznamek poskus diskreditacije sodišča, da to ne bi niti pomislilo odločiti v korist obrambe, ter poskus diskreditacije Klemna Kadivca in njegovega odvetnika Gvozdiča. Zagovornikom so se pridružili tudi nekateri obtoženi, ki so opozorili, da je uradni zaznamek policije ponarejen in da policija že dlje časa izvaja pritisk na obtožene in na njihove družinske člane. Gvozdič medtem meni, da je uradni zaznamek ugledal luč sveta zgolj zato, ker je ena od prič v teh dneh postavila na laž izpovedi glavnega skesanca v tej zadevi Darka Nevzatovića.

Uradni zaznamek kriminalistov v povezavi z žrtvijo letošnjega streljanja na Viču je danes v sodni spis vložil tožilec Jože Levašič. Na eni od prejšnjih obravnav je sodišče namreč naložilo tožilstvu, da pojasni način pridobitve telefonskih številk obtoženih Alena Bajca in Elvisa Kolenovića v fazi izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov ter da pojasni, kako je tožilstvo pridobilo identiteto izvenzakonske partnerke Klemna Kadivca Ane Marije Mandić na aplikaciji SKY.

Ker je oseba, ki je policiji posredovala omenjene informacije, danes pokojna, za NPU ni bilo več varnostnih zadržkov za njihovo razkritje, je tudi dodal tožilec.

Štirinajst obtoženih v zadevi Kavaški klan obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.