Poslanke Levice Nataša Sukič, Svobode Lucija Tacer in SD Meira Hot so ob mednarodnem dnevu žensk v DZ vložile poslansko pobudo za uvedbo bolniških odsotnosti za delavke, ki trpijo zaradi menstrualnih bolečin. Pozvale so tudi k sprejemu zdravstvene strategije, ki bo naslavljala zdravstveno varstvo žensk in poleg menstruacije detabuizirala tudi ženske v menopavzi.

Vlada je v odgovoru na poslansko pobudo, ki ga je sprejela na današnji seji, zapisala, da imajo zavarovanke v Sloveniji pravico do odsotnosti z dela zaradi boleče menstruacije pod enakimi pogoji, kot sicer to velja za ugotavljanje in priznavanje začasne nezmožnosti za delo pri drugih boleznih glede na zdravstveno stanje in delovno mesto, ki ga zavarovanka opravlja.

Bolniška odsotnost se v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju lahko uresničuje tudi tako, da delavec dela krajši delovni čas, za preostanek delovnega časa do polnega delovnega časa pa je na bolniškem dopustu, je vlada navedla v odgovoru.

Kot so še dodatno pojasnili, bi prav reševanje izpostavljenih situacij z možnostjo odsotnosti z dela iz naslova specifične odsotnosti z dela, kot so denimo boleče menstruacije, lahko privedlo do stigmatizacije delavke, ki bi izrabila tovrstno možnost odsotnosti z dela.

Delodajalec bi bil tako po navedbah vlade vsaj posredno seznanjen z razlogom odsotnosti z dela, pri uveljavljenem načinu izkazovanja odsotnosti z dela zaradi zdravstvenega razloga pa velja, da se ta izkaže s potrdilom o upravičeni zadržanosti od dela, iz katerega ni razviden razlog odsotnosti delavca.

V letu 2022 je bilo sicer zaradi boleče menstruacije po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje v bolniškem staležu 940 zavarovank, ki so bile skupaj odsotne 2852 delovnih dni, je v odgovoru navedla vlada.

Glede dostopa do menstrualnih pripomočkov pa je pojasnila, da se je zavezala, da bo to problematiko uredila v okviru operativnega programa materialne pomoči ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ta bo enakopravno obravnaval vse ženske, ki si menstrualnih pripomočkov ne morejo privoščiti, zagotavlja vlada.

V odgovoru na poziv Študentske organizacije Slovenije in Dijaške organizacije Slovenije k zagotovitvi brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah izobraževalnih ustanov ter drugih javnih objektih pa je poudarila, da nasprotuje razdeljevanju higienskih pripomočkov glede na socialni kriterij izključno v vzgojno-izobraževalnih zavodih, brez ustrezno izdelanih kriterijev.