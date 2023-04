Novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka, je v torek v parlamentarno proceduro vložila poslanska skupina Svoboda. Višina obveznega zdravstvenega prispevka bo 35 evrov mesečno, z možnostjo valorizacije enkrat letno. Prejemnik sredstev pa bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ne več tri zasebne zavarovalnice.

Po novem bodo obvezni zdravstveni prispevek plačevali vsi državljani. Za upokojence, ki jim obvezno zdravstveno zavarovanje krije Zpiz se po pojasnilih ministra »ne spremeni nič«. Upokojenec tudi danes na račun dobi neto pokojnino, od katere dopolnilno zdravstveno zavarovanje preko položnice plača zasebni zavarovalnici, po novem pa bo obvezni zdravstveni prispevek "nakazan neposredno na ZZZS", je Bešič Loredan pojasnil na današnji novinarski konferenci po seji vlade.

Na Zpizu so za STA pojasnili, da z novelo zakona niso bili predhodno seznanjeni. Ob pregledu predloga, objavljenega na spletni strani DZ, pa ugotavljajo, da predlog za nekatere skupine zavarovancev po zakonu določa, da je zavezanec za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka zavod. To so tisti, ki so že sedaj oproščeni plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, denimo otroci, ki so prejemniki družinske pokojnine in so po dopolnjenem 18. letu nezmožni za delo. »Za navedene zavarovance se prispevek ne bo odtegoval od njihovega pokojninskega prejemka,« so pojasnili na Zpizu.

Kot je bilo razumeti ministra, pa bo za prebivalce, ki jim je po zakonu priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje iz proračuna, tudi obvezni zdravstveni prispevek plačan iz proračuna. »V kolikor si nekdo sam ne more tega plačati, je pod pragom revščine, bomo to pokrili,« je dejal. Sicer pa bodo to, kdo bo zavezanec za obvezni zdravstveni prispevek, podrobneje definirali tekom parlamentarne procedure, je bilo razumeti ministra.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je sedaj prostovoljno. Pri zasebnih zavarovalnicah ima to sklenjeno 1.494.581 zavarovancev; 309.640 pri zavarovalnici Generali, 449.649 pri Triglavu in 735.292 pri Vzajemni, danes poroča Delo. Vprašanja o sklenjenih dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih je na omenjene zavarovalnice poslala tudi STA, do objave je nanje odgovoril le Triglav.

Iz podatkov, ki jih je STA posredovalo Slovensko zavarovalno združenje, je dopolnilno zdravstveno zavarovanje v letu 2022 sklenilo 100.629 oseb, sklenjenih je bilo 99.547 zavarovalnih polic. Obračunana zavarovalna premija pa je v letu 2022 znašala 632.770.630 evrov. Zavarovalnice so iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2022 izplačale 609.677.712 evrov.

Za primerjavo je v letu 2019, ko so zavarovalnice nazadnje dvignile višino premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, slednjega sklenilo 1.011.317 zavarovancev, sklenjenih je bilo 454.304 zavarovalnih polic. Obračunana zavarovalna premija je v letu 2019 znašala 585.903.336 evrov. Zavarovalnice so iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2019 izplačale 505.975.981 evrov

Po oceni združenja bo zaradi večanja stroškov v zdravstvu za opravljanje storitev zmanjkalo 200 milijonov evrov. Minister pa zagotavlja, da bo t. i. košarica storitev ostala nespremenjena. »Na kratko, to ostaja povsem enako, vsem prebivalcem Slovenije se pravice iz zdravstvenega varstva v ničemer ne zmanjšujejo,« je zatrdil.

Razliko na račun stroškov v zdravstvenem sistemu, ki bodo nastali, bodo z racionalizacijo najprej poiskali znotraj zdravstvenega sistema, obljublja. »V kolikor bo denarja zmanjkalo, ga bomo zagotovili iz proračuna,« je zagotovil minister.

Napovedal je, da bodo morali najkasneje do naslednje pomladi zagotoviti stabilno financiranje javnega zdravstvenega sistema. »Vsi, ki bodo na tej poti želeli sodelovati, so dobrodošli s predlogi,« je dejal. Novela zakona je vložena po rednem postopku, zato si po ministrovih besedah želijo aktivne javne razprave in tega, da pridejo do konsenza.