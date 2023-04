Rusija naj bi odrezala ukrajinske sile v Bahmutu

Ruske oblasti so danes sporočile, da so odrezale ukrajinske sile v mestu Bahmut na vzhodu države ter da jim preprečujejo vstop in izstop iz mesta. Kljub temu pa vodja ruske najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin opozarja, da je še prezgodaj trditi, da je Bahmut obkoljen. Ukrajina je ruske trditve že zavrnila.