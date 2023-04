»V tem trenutku dogovori, ki jih imamo z Republiko Italijo, delujejo (...) policijsko sodelovanje v mešanih patruljah je odlično,« je Bošjan Poklukar povedal v izjavi za RTV Slovenija. Italija ne bo ne zapirala meje in na meji ne bo sprejemala dodatnih ukrepov, je bil po ministrskem srečanju prepričan Poklukar.

Kot so pri MNZ zapisali v izjavi za javnost, sta ministra ugotovila, da je število nedovoljenih prehodov meje na zahodnobalkanski poti naraslo, »toda razmere na jugu Italije so trenutno še slabše,« je povedal Poklukar. Dodal je, da zato razume odločitev italijanske vlade o razglasitvi izrednih razmer. »S tem, ko je Italija razglasila izredne razmere, je vzpostavila pravno podlago za aktivacijo civilne zaščite in drugih služb za pomoč pri obvladovanju razmer na jugu Italije,« je poudaril.

Ministra sta govorila tudi o vračanju migrantov. »Vračanje se po sporazumu med državama vseskozi izvaja,« je povedal Poklukar. Kot je še navedlo ministrstvo, sporazum jasno določa kriterije, po katerih lahko Slovenija sprejme le tiste migrante, ki so v Italijo vstopili iz Slovenije, so bili prijeti v obmejnem pasu in v Italiji niso zaprosili za mednarodno zaščito. Letos je slovenska policija od italijanskih organov sprejela 32 oseb.

Italija ne namerava uvajati nadzora na meji s Slovenijo

Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je v zvezi z nadzorom na meji, s katerim je v torek grozil minister za promet in infrastrukturo Matteo Salvini, dejal, da Italija to vidi kot skrajni ukrep in zagotovil, da nadzora na meji s Slovenijo ne nameravajo uvajati. Ministra sta se strinjala, da je treba bolj učinkovito varovati zunanjo mejo EU, pri čemer sta obe državi pripravljeni pomagati, še piše v izjavi MNZ.

V zvezi z napovedjo avstrijskih oblasti, da bodo podaljšale nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko, je Poklukar za RTV Slovenija povedal, da je bil nad to odločitvijo začuden, ukrep pa je označil kot nepotreben. Poklukar je dejal še, da je italijanskega kolega povabil na obisk v Slovenijo. Dvostranskemu srečanju ministrov bo v kratkem sledil sestanek šefov obeh policij.