Ukrajinec se je zažgal pred konzulatom na Poljskem

Ukrajinski moški se je danes pred ukrajinskim konzulatom v poljskem mestu Krakov polil z vnetljivo tekočino in se zažgal. Utrpel naj bi resne in življenjsko nevarne poškodbe, je sporočila poljska policija in potrdila, da so moškega že odpeljali v bolnišnico.