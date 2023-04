Neznanec v enem od ljubljanskih lokalov grozil Hojsu

Neznanec je v enem od ljubljanskih lokalov zjutraj pristopil do nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa in mu začel groziti, je Hojs zapisal na Twitterju. Pojasnil je tudi, da je policija na kraj prišla hitro ter da je bila korektna in profesionalna.