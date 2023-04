Wizz Air bo od 1. novembra Skopje trikrat tedensko povezal z Luxembourgom, Stuttgartom, Salzburgom in Ljubljano. Lufthansa pa bo od 23. aprila desetkrat tedensko letela med Skopjem in Frankfurtom.

Severnomakedonska vlada bo prevoznikoma do leta 2025 plačala sedem evrov na potnika, navaja portal. Prometno ministrstvo bo letos za subvencije namenilo 1,1 milijona evrov, do konca leta 2025 naj bi znesek povečali na pet milijonov evrov.

Na mednarodnih letališčih v Skopju in Ohridu so lani našteli 2,27 milijona potnikov, kar je 70,4 odstotka več kot leta 2021, so pred časom sporočili iz družbe Aeroports de Paris (ADP). Ta je 46-odstotna lastnica turške družbe TAV Airports, ki upravlja letališča v Severni Makedoniji, še poroča Seenews.