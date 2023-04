Voznico so z avtoceste pospremili policisti in obvestili zdravstveno službo, ki je poskrbela zanjo. Policisti bodo voznico kazensko ovadili zaradi nevarne vožnje, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Voznica je v nasprotno smer prevozila 31 kilometrov in vozila med 80 in 100 kilometri na uro. S tem je ogrozila več voznikov, ki so pripeljali nasproti, a so se ji uspeli izogniti. Policisti so cestno zaporo organizirali tako, da so ustavili promet iz smeri Ljubljane in s tovornimi vozili zaprli avtocesto.

Policisti so zaradi vožnje v nasprotno smer prejeli veliko klicev voznikov, vse informacije pa so jim zelo koristile pri izsleditvi voznice. Vsem voznikom, ki so jih poklicali, se zato zahvaljujejo, so še sporočili s policije.