Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je na tiskovni konferenci povedal, da so na vladi sprejeli uredbo, ki bo postala pravna podlaga za zamrznitev cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Uredbo s katero bodo zamrznili cene, pa bodo sprejeli na jutrišnji dopisni seji.

Maksimalna zgornja meja plačila bo znašala 35,67 evra, kar je po ministrovih besedah najvišja cena, ki jo danes plačujejo državljani za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. »Tako bo, dokler zakon ne bo sprejet in zdravstveno zavarovanje v obliki, ki jo poznamo, ne bo obstajalo več,« je pojasnil Bešič Loredan. Poudaril je, da smo na točki, kjer se ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri čemer pa bomo morali v enem letu zagotoviti stabilno financiranje javnega zdravstvenega sistema.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je po ministrovih besedah nekaj, kar je v nacionalnem interesu in neposredno vpliva na financiranje zdravstvenega sistema. Zdravstveni sistem se draži, a je za vlado nesprejemljivo, da se cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja spreminjajo, je dodal.

Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sicer predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma njegovo preoblikovanje v obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov mesečno, z možnostjo valorizacije enkrat letno. Prejemnik sredstev pa bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ne več tri zasebne zavarovalnice.

Minister izrazil pripravljenost za dialog z zasebnimi zdravstvenimi zavarovalnicami

Bešič Loredan je danes izrazil tudi pripravljenost za dialog z zasebnimi zdravstvenimi zavarovalnici, v dohodke katerih sicer posegata tako napovedana uredba kot omenjeni poslanski zakon.»Vendar je zdaj zgodba obrnjena, z njihove strani mora priti pobuda,« je dejal minister. Vse zavarovalnice bodo tako sprejeli na pogovore, v kolikor bo podan uraden predlog za sodelovanje z ministrstvom v iskanju dolgoročnega sistema financiranja. Direktorica zavarovalnice, ki naj bi s 1. majem dvignila cene, naj bi sicer po ministrovih besedah poskušala do ministra priti tako formalno kot neformalno. »A to bi bil lobistični stik, zato je nisem sprejel,« je pojasnil.

Če bi zavarovalnice do ministrstva prišle pred napovedanimi dvigi cen in se »zavedale, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje eden od stabilnih temeljev financiranja javnega zdravstvenega sistema, in ne zgolj zavarovalni produkt«, bi se zgodba lahko obrnila drugače, je še dejal minister. Ker so želele zavarovalnice prenesti višje stroške na pleča ljudi, »smo morali odreagirati,« je še dodal.