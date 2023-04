Za gospodinjstva in za porabo v skupnih prostorih je cena na megavatno uro (MWh) 118 evrov za višjo, 82 evrov za nižjo in 98 evrov za enotno dnevno tarifno postavko. Za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kilovatov (kW), ki niso gospodinjski odjemalci, znaša 138 evrov za višjo, 99 evrov za nižjo in 124 evrov na MWh za enotno dnevno tarifno postavko.

Regulirana je tudi drobnoprodajna cena zemeljskega plina za zaščitene odjemalce, in sicer je za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za distributerje toplote za ogrevanje gospodinjstev. Omejena je na 73 evrov, za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce pa na 79 evrov na MWh. Enake cene veljajo tudi v primeru nadomestne oskrbe teh odjemalcev.

Za mikro, mala in srednje velika podjetja so regulirane cene elektrike. Cena za višjo tarifo je 217 evrov, za nižjo 155,50 evra in za enotno tarifo 195 evrov na MWh. Zamejene drobnoprodajne cene elektrike in plina veljajo tudi za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine, je pa pri teh že določeno, da veljajo celotno leto 2023.

Najvišja dovoljena maloprodajna cena elektrike je za višjo dnevno tarifno postavko 207 evrov za MWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 148,50 evra in za enotno tarifno postavko 186 evrov brez DDV. Najvišja dovoljena cena plina iz plinskega sistema je postavljena pri 95 evrov za MWh.

V OZS zadovoljni s podaljšanjem regulacije cen elektrike in plina

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zadovoljni z napovedanim podaljšanjem regulacije maloprodajnih cen elektrike in plina za gospodinjstva in male poslovne odjemalce ter elektrike za mala in srednja podjetja do konca leta. Po navedbah zbornice bodo tako podjetja lažje načrtovala poslovanje, čeprav bi si želela nižjih reguliranih cen.

»S tem se je prekinilo obdobje negotovosti, podjetja pa bodo svoje poslovanje sedaj lažje načrtovala,« so v sporočilu za javnost pred napovedanim današnjim odločanjem vlade o podaljšanju regulacije zapisali pri OZS.

So pa po besedah predsednika zbornice Blaža Cvara pričakovali, da bodo regulirane cene še nižje, kot so bile do zdaj. »Naši člani, obrtniki in podjetniki nas namreč vsak dan opozarjajo, da so cene električne energije in plina, kljub regulaciji, še vedno previsoke v primerjavi s cenami, ki jih imajo konkurenčna podjetja v sosednjih državah. Tako visoke cene električne energije in zemeljskega plina postavljajo naša podjetja v nekonkurenčen položaj,« so pri OZS navedli Cvara.

Ustrezni uredbi, ki ju bo vlada predvidoma sprejela danes, bosta začeli veljati 1. julija (za mala in srednja podjetja) oz. 1. septembra (za gospodinjstva in male poslovne odjemalce) in bosta v veljavi do 31. decembra.