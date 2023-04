Nacionalni javni radio (NPR), spoštovana in znana neprofitna medijska organizacija v ZDA, ki ima 46 milijonov poslušalcev in bralcev na teden na svojih radijskih postajah, spletnih straneh in podkastih, je v sredo sporočil, da njegovi računi na Twitterju ne bodo več aktivni.

Za to so se odločili, ker je Twitter sprejel ukrepe, ki spodkopavajo njihovo verodostojnost z lažnim namigovanjem, da niso uredniško neodvisni. Poslušalce in bralce je pozval, naj jim sledijo na drugih platformah.

Medij, ki je ponosen na svojo uredniško neodvisnost, se je za to odločil, ker ga je Twitter v skladu z novo politiko minuli teden označil za »z državo povezan medij«. Enako je označil tudi britanski javni servis BBC.

Vsak tvit, poslan z računa, je bil tako opremljen z opozorilom, da gre morda za propagando. V znak protesta je NPR prenehal tvitati, po pritožbah pa je Twitter oznako NPR spremenil v »iz proračuna financiran medij«.

Oba medija sta oznako »z državo povezan medij« zavrnila kot nesprejemljivo, NPR ker iz državnih virov dobijo manj kot odstotek sredstev, BBC pa, ker ga financira britanska javnost z naročnino.

Čeprav ima skoraj devet milijonov sledilcev na Twitterju, se je NPR nato v sredo odločil za odhod s tega priljubljenega družbenega omrežja.

Musk priznal številne napake

Za to se je odločil nekaj ur po tem, ko je lastnik Twitterja Elon Musk v sredo v pogovoru za BBC priznal, da je bila odločitev o oznaki BBC napaka in da bo razmislil o njeni spremembi v »financiran iz javnih sredstev«. To je nekaj ur kasneje tudi storil. O NPR pa ni govoril. Priznal je tudi, da je v pol leta od nakupa Twitterja za 44 milijard ameriških dolarjev naredil veliko napak in zagotovil, da gredo sedaj v pravo smer.