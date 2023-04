Obsojenka je v noči na 8. februar 2019 med prepirom z nožem v srce zabodla 56-letnega Ilijo Zvijerca. Žrtev je obležala pred stanovanjem v bloku, kjer sta živela. Našli so ga naslednje jutro.

Kot je obtožena dejala na sodišču, jo je partner, ki je bil tudi po ugotovitvah izvedencev pod močnim vplivom alkohola, napadel, medtem ko je pomivala posodo. Zaradi njegovega udarca naj bi padla, takrat pa naj bi jo začel daviti. Ona naj bi z roko segla na pult in našla večji kuhinjski nož, ki ga je nastavila med sebe in napadalca. Partner naj bi po njenih besedah še naprej silil proti njej in se nabodel na nož.

Kot je dejal sodni izvedenec medicinske stroke, se njen opis ne ujema z ranami na telesu žrtve, ampak je zelo verjetno, da je z nožem zamahnila od zgoraj navzdol.

Grozil ji je, da jo bo ubil

Motiv za partnerjev napad naj bi bilo ljubosumje. Na dan napada je bila obdolženka pri sestri. Ko se je vrnila, naj bi ji očital dolgo odsotnost in ji zagrozil, da jo bo ubil, je dejala. Partner naj bi jo davil že leta 2014, ko je dobil prepoved približevanja, in oktobra 2018. Izvedenec psihiatrične stroke je pri njej ugotovil akutno stresno reakcijo in intenzivno čustvovanje ob odvisnostni osebnostni motnji.

Po današnjem poročanju medijev petčlanski kazenski senat njenemu zagovoru ni verjel. Obramba po oceni sodnikov ni dokazala, da jo je partner napadel in davil. Zdravnica ni našla poškodb, razen manjše buške na glavi, prav tako sosedje niso slišali kričanja. Kot je dejala predsednica senata, sodišče ni moglo mimo tega, da je nekomu vzela življenje. Tožilka je sicer predlagala 11 let zapora, odvetnik pa oprostilno sodbo. Obe strani sta napovedali pritožbo.