Policija potrdila smrt moškega, ki je leta 2001 pri Ilirski Bistrici ustrelil partnerko

Policiji je uspelo odkriti usodo 49-letnika, ki je julija 2001 pri Ilirski Bistrici umoril 33-letno partnerko, nato pa pobegnil v tujino in bil leta 2016 razglašen za mrtvega. S pomočjo kolegov iz tujine in analizo DNK profilov sorodnikov so ugotovili, da je umrl aprila 2008 v kraju Banska Bystrica na Slovaškem, so sporočili s PU Koper.