Sredi dneva bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja, le ob morju bo do večera pihal jugo. Popoldanske temperature bodo na severu od 0 do 6, drugod od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine oslabele in prehodno marsikje ponehale, veter bo oslabel. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem v južni polovici Slovenije krajevne plohe, možna bo tudi kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo v goratem svetu severozahodne in severne Slovenije močno snežilo. Nad višino okoli 800 metrov bo do noči lahko zapadlo od 25 do 50 centimetrov snega. Povečala se bo nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja območje nizkega zračnega tlaka. Prek Slovenije se bo čez dan počasi pomikala vremenska fronta. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami, na območju Alp bo marsikje snežilo do dolin. Ob severnem Jadranu bo pihal okrepljen jugo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi.