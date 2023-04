V četrtfinalu lige prvakov še zmagi Reala in Milana

Nogometaši so danes v ligi prvakov dokončali prve dvoboje četrtfinala. Na prvih tekmah sta do prednosti prišla Real in Milan. Madridčani so z 2:0 ugnali Chelsea, Milan pa z 1:0 Napoli. Že v torek je Manchester City premagal Bayern s 3:0, na gostovanju pri Benfici pa je Inter slovenskega vratarja Samirja Handanovića slavil z 2:0.