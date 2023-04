Britanska diplomacija je očitno zelo narobe napovedovala, razumela in razlagala obisk ameriškega predsednika na irskem otoku, katerega majhen severni del, kjer je Joe Biden obisk začel, je del Združenega kraljestva. Prihod ameriškega predsednika dan po 25. obletnici podpisa zgodovinskega mirovnega velikonočnega sporazuma naj bi prinesel veliko več kot samo ameriško podporo ohranitvi miru na Severnem Irskem po brexitu, ki se maje zaradi severnoirskega protokola. V Londonu so pričakovali in napovedovali večdnevni obisk Bidna, ki je zelo ponosen na svoje irsko poreklo, na Severnem Irskem, zgodovinski prvi govor ameriškega predsednika v nabito polnem Stormontu, severnoirski skupščini, veliko tiskovno konferenco Bidna in britanskega premierja Rishija Sunaka, na kateri bi bilo veliko nasmehov, trepljanja po hrbtu in izmenjave pohval, in celo presenetljivo Bidnovo sporočilo o pobrexitskem ameriško-britanskem trgovinskem sporazumu, ki ga je prejšnji predsednik ZDA Trump obljubljal prejšnjemu britanskemu premierju Johnsonu kot ameriško prednostno nalogo. Nič od tega se ni zgodilo. Bidnov obisk v britanski Severni Irski ni trajal niti 24 ur, nadaljuje pa ga v Republiki Irski, kjer bo dobre tri dni, da bi odkrival svoje irske korenine.

Je Biden prepoznal Sunaka?

Ob prihodu na mednarodno letališče v Belfastu, glavnem mestu Severne Irske, kjer ga je pričakal Sunak, se je zdelo, da Biden gostitelja ni prepoznal in ga je celo odrinil, da bi se rokoval z nekom drugim, ki je bil v vojaški uniformi, ter da je Sunaku obrnil hrbet, da bi se pogovarjal z drugimi. Zaradi tega posnetka se mnogi norčujejo iz Sunaka, ki se je osmešil tudi zaradi domnevnega vrhunskega srečanja. Imela sta ga nikjer drugje kot skoraj v kotu kavarne hotela v Belfastu, ki ga je zasedla ameriška delegacija. Zjutraj, ob čaju. Bilo naj bi tako kratko, da se je končalo, še preden so postregli tradicionalne piškote. To res ni bilo videti kot napovedano vrhunsko srečanje največjih zaveznic, ki naj bi prineslo vsaj napredek pri sklepanju pobrexitskega trgovinskega sporazuma med državama.

Bidna je prisotna armada novinarjev med pitjem čaja zasula z vprašanji o tem, kaj želi sporočiti znova sprtim strankam na Severnem Irskem, kjer od zadnjih volitev ne delujeta ne skupščina ne vlada, in o tem, zakaj se s Sunakom nista pogovarjala o trgovinskem sporazumu. Biden ni odgovoril na nobeno vprašanje, dejal je samo, da ima čudovit razgled z vrha hotela Grand Central v Belfastu, v katerem je prenočeval. Na Severnem Irskem je bil sedemnajst ur. Samo največja varnostna operacija, ki je spremljala ta hitri obisk, je stala osem milijonov evrov.

Kratko in ... nekoristno?

Domnevno vrhunsko britansko-ameriško srečanje naj bi bilo tako kratko zato, ker se je Bidnu mudilo na govor na belfaški univerzi, po katerem je odhitel v Dublin, kjer so mu priredili praznično dobrodošlico. Sunaka na univerzi ni bilo. Prevladuje prepričanje, da je Bidnu vrnil košarico. Njegov minister za Severno Irsko pa pravi, da je imel druge nujne opravke. To ne more vplivati na oceno, da Bidnov obisk ni pomagal Severni Irski in da je ponižal Sunaka, delno zaradi brexita, ki ga je Sunak glasno podpiral, delno pa zato, ker je Sunak vedno navijal za ameriško republikansko stranko.