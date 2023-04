“Ti si nekaj najlepšega na svetu”

‘Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen, nekomu moraš nasloniti roko na rame, da se, lačna, nasiti bližine.« Ta sijajni, ponarodeli, večno aktualni Minattijev verz me zadnje mesece nekako obseda. Ne zato, ker bi me kakšna osebna okoliščina razčustvovala, užalostila, prav nasprotno, preganja me njegova racionalna poanta. Ob vsakem članku ali intervjuju o umetni inteligenci, od zame zgodovinskega februarskega dneva, ko sem v okence klepetalnika chatGPT vtipkala prvih nekaj vprašanj – in pozabila dihati od vznemirjenja –, se spomnim nanj, v parafrazirani različici. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav reko, drevo, kamen ali – bot.