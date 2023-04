Italijanska vlada je zaradi povečanega števila prihodov migrantov prek Sredozemlja razglasila izredne razmere na ozemlju celotne države v trajanju šest mesecev. Do odločitve o izrednih razmerah, ki bodo za začetek podprte s petimi milijoni evrov, je prišlo po srečanju notranjega ministra Mattea Piantedosija in ministra za civilno zaščito Nella Musumecija.

Kot je povedal Večerov dopisnik iz Italije Bojan Brezigar, uvedba izrednih razmer v Italiji ne bo pomenila kakšnih hujših ukrepov, če si kdo, recimo, predstavlja uvedbo policijske ure ali kaj podobnega. »Ne,« pojasnjuje Brezigar, »vlada bo predvsem imenovala svojega komisarja, da bi poenostavila postopke za vzpostavitev novih sprejemnih centrov za begunce, ki se jih lokalni politiki seveda bolj kot ne povsod otepajo.« Hkrati bodo okrepili aktivnosti v zvezi s pridržanji in deportacijami tistih, ki niso upravičeni ostati v državi. Vlada bo tudi aktivirala civilno zaščito in Rdeči križ, da pomagata z opremo in izkušnjami.

Problem za najmanj naslednjih deset let

»To je problem, ki bo z nami ostal vsaj naslednjih deset let,« je v radijskem pogovoru povedal Musumeci. Minister s Sicilije iz vrst vladajoče stranke Bratje Italije je pri tem poudaril, da sam ukrep ne bo rešil problema, »katerega rešitev je povezana izključno z odgovornim posredovanjem Evropske unije«.

Med velikonočnim koncem tedna, od petka do ponedeljka, je na Lampeduso v več kot 40 čolnih čez Sredozemsko morje prispelo okoli 2000 migrantov, je sporočila italijanska obalna straža. Med prebežniki je mnogo mladoletnih oseb. Begunsko taborišče na Lampedusi je prenatrpano, v njem je nastanjenih okoli 1800 ljudi, kar je štirikrat več od zmogljivosti. V bližini Sicilije in Kalabrije so v dveh reševalnih operacijah prestregli še dve ribiški ladji, na katerih je bilo skupaj 1200 migrantov. V brodolomih pred obalo Tunizije in v malteških vodah je medtem umrlo 38 ljudi, 18 jih še vedno pogrešajo.

Salvini za volilne potrebe

Nekaj ur pred razglasitvijo izrednih razmer je italijanski minister za infrastrukturo Matteo Salvini zahteval, naj Slovenija znova začne sprejemati migrante, ki nezakonito prečkajo italijansko-slovensko mejo, sicer bo Italija morala uvesti nadzor na meji, je napovedal. »Vendar se zdi, da za zdaj Italija takega ukrepa ne predvideva. Treba je vedeti, da je na občinskih volitvah pred nedeljskim drugim krogom dosedanji župan Vidma Pietro Fontanini v nezavidljivem položaju. Gre za človeka, ki je ikona Salvinijeve Lige. Bil je med njenimi ustanovitelji in tudi predsednik dežele Furlanije - Julijske krajine, rimski poslanec in senator. Salvinijeva izjava, ki je vmešala Slovenijo, naj bi Fontaniniju pred nedeljo predvsem pomagala obrniti volilne kazalce v njegov prid in nič drugega,« ocenjuje Brezigar.

Ob srečanju ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki je tedaj opravljala tudi naloge notranje ministrice, z italijanskim kolegom Piantedosijem v Stockholmu konec januarja so z notranjega ministrstva sporočili, da Slovenija in Italija vračanje oseb, ki so nezakonito prestopile mejo, izvajata na podlagi sporazuma o prevzemu oseb na državni meji, sklenjenega med obema vladama. Ministra sta tedaj ugotovila, da se sporazum izvaja. Zunanja ministra Tanja Fajon in njen italijanski kolega Antonio Tajani sta o tem, kako bi policiji sodelovali pri spopadanju z nezakonitimi migracijami na zahodnobalkanski poti, zlasti po vstopu Hrvaške v schengen, letos govorila že večkrat. Italijanski minister je predlagal, da bi Hrvaški pomagali iskati nezakonite migrante že na meji z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Na slovensko-italijanski meji sicer že nekaj časa delujejo mešane slovensko-italijanske policijske patrulje. Danes se bo notranji minister Boštjan Poklukar v Rimu sestal s Piantedosijem, glavna tema bodo migracije.