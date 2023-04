Zagata, v katero je ameriško vojsko in diplomacijo spravilo odtekanje zaupnih dokumentov v javnost, se povečuje z novimi odmevnimi objavami, ki so povezane z vojno v Ukrajini. En dokument razkriva, da ima najmanj pet držav članic zveze Nato v Ukrajini pripadnike svojih specialnih vojaških enot. V drugem dokumentu po poročanju Reutersa piše, da je Srbija očitno v nasprotju z javnimi izjavami pristala na pošiljanje orožja Ukrajini oziroma da je to že storila. Dokument, o katerem je poročal Washington Post, govori o pripravah Egipta, da skrivaj pošlje rakete Rusiji. Dokument, o katerem poroča Associated Press, pa navaja, da so Združeni arabski emirati skupaj s še nekaj bližnjevzhodnimi državami, bogatimi z nafto, pristali na sodelovanje z Rusijo proti ameriškim in britanskim obveščevalnim službam.

Grožnja ameriški varnosti

Vse kaže, da gre za največje uhajanje ameriških tajnih informacij v zadnjih desetih letih, po Wikileaksovi objavi diplomatskih depeš in po razkritju spornih programov ameriške Agencije za nacionalno varnost, ki jih je na dan spravil zdaj v Rusiji živeči žvižgač Edward Snowden. Objavljenih dokumentov Pentagona naj bi bilo okoli sto (depeš, denimo, je bilo 250.000), a bolj kot zaradi številke Američane glava boli zaradi vsebine, saj lahko razkritja prinesejo politične poledice, tudi za odnose z zaveznicami, ki so jim očitno prisluškovali. Ameriški, britanski pa tudi ruski diplomati sicer opozarjajo, da dokumentov ne gre jemati za suho zlato, tudi zato, ker da so vsaj nekatere pred objavo spreminjali. Zelo veliko je tudi trditev, da zapisano v njih ne drži. A za večino dokumentov, med katerimi so tudi takšni z oznako najvišje stopnje tajnosti, avtentičnosti uradno niso spodbijali.

ZDA še iščejo storilca, ki je dokumente po poročanju New York Timesa najprej objavljal na aplikaciji za komuniciranje discord, potem so se širili naprej in tako zdaj postopoma kapljajo v javnost preko medijev. Ameriški diplomati pravijo, da gre za dogodek, ki predstavlja grožnjo nacionalni varnosti, še vedno pa preiskujejo, ali ni šlo v javnost nemara še več dokumentov, ki so domnevno nastali februarja in marca letos v združenem poveljstvu ameriške vojske. Predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby je dejal, da o vsem dogajanju sproti obveščajo predsednika Joeja Bidna.

Srbija spet zanika pošiljke orožja Ukrajini

Kremelj se je na zadnje objave včeraj odzval z besedami, da že dolgo ve za prisotnost specialnih enot članic Nata v Ukrajini, potem ko je v javnost prišel dokument z navedbami, da ima Združeno kraljestvo tam 50 pripadnikov specialnih enot, Latvija 17, Francija 15, ZDA 14 in Nizozemska enega. Rusija, ki je do objavljenih dokumentov sicer opazno zadržana, bi te podatke lahko izkoristila za dokazovanje trditve, da se v Ukrajini bori proti Natu. Ukrajina je prisotnost Natovih vojakov na svojih tleh zanikala.

V Srbiji je zunanji minister Ivica Dačić zanikal, da bi Srbija poslala orožje kateri od vojskujočih se strani, kot navaja dokument oziroma domnevna preglednica Pentagona, v kateri za 38 držav ocenjujejo, kako so se odzvale na prošnjo za pomoč napadeni državi. Srbija je sicer že marca zanikala podobne trditve, da je poslala 3500 raket domače izdelave Ukrajini preko Turčije in Slovaške.

Egipt tudi zanika, da bi predsednik Abdel Fatah El Sisi naročil dobavo 40.000 raket Rusiji in da naj posel ostane tajen, da ne bo težav z zahodom. Od ZDA država letno prejme več kot milijardo dolarjev vojaške pomoči.

V še enem novem dokumentu piše, da je madžarski premier Viktor Orban označil ZDA za enega treh največjih nasprotnikov njegove stranke Fidesz, v dokumentih naj bi bila tudi ugibanja o domnevnem zdravljenju ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi raka.

Že prejšnji teden so prišli na dan drugi dokumenti, povezani z Ukrajino pa tudi z Izraelom in Južno Korejo, ki nakazujejo tudi razvejanost ameriškega vohunjenja med zaveznicami.