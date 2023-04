Vse se zgodi enkrat prvič, sploh odkar obstaja Netflix, za katerega je upravičeno mogoče reči, da je obseden z britansko kraljevo družino. Kako ne bi bil! Prvih pet sezon serije Krona je ponudniku pretočnih vsebin prineslo ne samo rekordno število gledalcev, ampak tudi 423 nominacij za različne nagrade in 129 nagrad. Leta 2021 je pobrala vseh sedem glavnih televizijskih nagrad emmy v »dramski« kategoriji. Peta sezona naj bi bila zadnja, pa že snemajo šesto. Povsem verjetna je tudi sedma sezona, saj šesta ne vsebuje ne odcepa Harryja in Meghan ne kraljičine smrti ne vsega, kar je temu sledilo.

To, kar bo Netflix naredil prvi, pa je dramatiziranje enega samega, 60-minutnega pogovora. Podlaga za filmsko dramo bo neverjetni intervju s kraljevim bratom, princem Andrewem, ki ga je BBC objavil 16. novembra 2019. Za zdaj vemo, da bo naslov filma Scoop (v prevodu senzacionalna novica) in da bo princa upodobil odlični angleški igralec Rufus Sewell, ki bi moral za vlogo pridobiti nekaj kilogramov, odlično novinarko BBC Emily Maitlis, ki je opravila intervju, pa ameriška igralka Gillian Anderson, ki se ji ne bo treba zrediti ali se učiti angleškega naglasa, saj je že v več britanskih televizijskih serijah dokazala, da ga obvlada.

To je bil eden od najbolj gledanih intervjujev v zgodovini, prav zaradi svoje neverjetne katastrofalnosti. Kar je bilo jasno vsem, razen princu Andrewu. Naročil ga je namreč, da bi v njem opral svojo javno podobo, ki so jo umazali dolgoletno prijateljevanje z razvpitim ameriškim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom in obtožbe njegove najbolj znane spolne sužnje Virginie Giuffre, da je morala trikrat prisilno spati s princem. Prvič pri sedemnajstih letih. Epstein naj bi nekaj mesecev pred objavo pogovora naredil samomor v zaporniški celici, v kateri je čakal na sojenje. Andrew, ki je od nekdaj slovel kot ošabni vzvišeni razvajeni plejboj kraljeve družine in glavni izkoriščevalec njenih privilegijev, je v intervjuju, ki so si ga pred objavo ogledali on in njegovi pribočniki ter mu dali zeleno luč, zvenel enako ošaben in vzvišen kot vedno, saj ni pokazal niti kančka obžalovanja zaradi prijateljevanja z Epsteinom, s katerim naj bi se družil, da bi se nalezel njegove poslovne žilice. Poleg tega se je izkazal tudi kot ne posebno bister lažnivec, saj se je slabo pretvarjal, da Virginie še nikoli ni srečal, čeprav obstaja fotografija, na kateri jo nasmejan objema okoli pasu.

Ni več kraljeva visokost

Novinarka Emily Maitlis pravi, da nikoli ne bo pozabila osupljivo natančnih podrobnosti, ki jih je navajal princ. Med njimi neumne trditve, da je bil takrat, ko naj bi prvič proti njeni volji spolno občeval s sedemnajstletno Virginio, s hčerkama na večerji v piceriji v mestecu Woking. Intervju, s katerim naj bi bili v Buckinghamski palači, v kateri je bil posnet, izredno zadovoljni, so na Otoku primerjali s prometno nesrečo. Z njim je sprožil ne samo civilno tožbo Virginie Giuffre, ki ga je zaradi zunajsodne poravnave stala okoli 13 milijonov evrov, ampak tudi svojo prisilno upokojitev, za katero se je pod pritiskom družine nerada odločila pokojna kraljica, saj je bil Andrew njen najljubši otrok. Odvzeli so mu naziv kraljeva visokost in kopico častnih vojaških nazivov, skupaj s pravico do nošenja vojaške uniforme.

Pred Netflixovim filmom o intervjuju bomo na Otoku kmalu gledali dokumentarno serijo Resnična krona (neke vrste dvignjeni sredinec Netflixu!) britanske televizije ITVX, ki naj bi razkrivala »resnične zgodbe o življenju, ljubeznih, škandalih, preizkušnjah in stiskah najbolj znane družine na svetu«. V tej seriji o Andrewevem intervjuju govori nekdanji predsednik uprave BBC, konservativni lord Chris Patten, ki pravi, da je z njim pokazal zaslepljeno pretirano samozavest. »Očitno je mislil, da se bo rešil z odgovori, ki pa so ga neizogibno usekali po glavi. To kaže, da ni priklopljen v isto realnost, kot smo vsi drugi.« Vseeno se govori, da bo princ Andrew posnemal nečaka Harryja in objavil življenjepis, v katerem naj bi razkril vse. Morda zato, da bi ga brat kralj Karel III. rehabilitiral in s tem preprečil objavo?

S skromno pokojnino v razkošni vili Edini znani upravičeni osebni zaslužek princa Andrewa, ki naj bi imel pod palcem okoli 36 milijonov evrov, je že dolgo 23.000 evrov letne vojaške pokojnine. Čeprav že dolgo ne dela nič, vsaj koristnega ne, dobiva od kraljeve družine 282.000 evrov (osem otoških letnih povprečnih plač) letne »podpore« davkoplačevalcev. Skupaj z nekdanjo ženo Fergie, s katero naj bi bila najsrečnejša ločenca, živita v razkošni vili Royal Lodge v Windsorju, ki ima trideset spalnic. In kdo ve koliko služinčadi. Starejši brat kralj Karel III. naj bi ga zaradi načrtovanega varčevanja monarhije hotel izseliti, on pa naj bi se temu upiral.