Predstavniki ameriške agencije za zaščito okolja (EPA) so danes sicer sporočili, da še niso odkrili prisotnosti strupenih delcev, a pri tem poudarili, da iz varnostnih razlogov ne izvajajo testiranj znotraj evakuacijskega območja. Ob tem so poudarili, da obstaja tudi možnost, da vročina plamenov potiska nevarne delce visoko v ozračje.

Eden od gasilcev je požar za medije opisal kot »nedvomno strupen«, lokalni novinar pa je vonj dima primerjal z vonjem solzivca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti so lokalne prebivalce pozvale, naj se ne dotikajo morebitnih delcev s požarišča, ki bi lahko pristali na njihovih dvoriščih ali hišah.

V gašenju požara se je poškodoval en gasilec, je na novinarski konferenci povedal župan Richmonda Dave Snow, ki je krivdo za nesrečo pripisal lastniku podjetja, ki upravlja z zbirališčem. Kot je poudaril, so mestne oblasti že pred nesrečo poskušale posredovati pri lastniku z namenom, da bi se izognili takšni nesreči.

Ameriški predsednik Joe Biden je guvernerju Indiane Ericu Holcombu že ponudil zvezno pomoč, je sporočila Bela hiša.

Mesto Richmond ima okoli 35.000 prebivalcev, dim s prizorišča požara pa se po navedbah ameriških medijev širi prek meje zvezne države v Ohio. Požar bi lahko gorel več dni.

Visok steber dima spominja na nedavno železniško nesrečo, ko je 3. februarja letos v Ohiu iztiril vlak z nevarnimi snovmi. Strupene kemikalije so po nesreči zažgali in pri tem povzročili oblak temnega dima, prebivalce bližnjega kraja East Palestine pa so, tako kot meščane Richmonda, začasno evakuirali.