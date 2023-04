Na tridnevni obisk na Kitajsko je danes prispel brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, ki poskuša okrepiti že tako pomembno gospodarsko sodelovanje med državama skupine BRICS ter omogočiti Braziliji, da bi po obdobju skrajno desnega predsednika Jaira Bolsonara, ki je lani oktobra izgubil na volitvah, spet igrala pomembno vlogo v svetu. Eden od ciljev obiska predsednika pete največje države na svetu v tretji največji, katerega vrhunec bodo jutrišnji pogovori s predsednikom Xi Jinpingom, je izboljšati odnose s Kitajsko, ki jih je proameriški Bolsonaro poslabšal. Zlasti to velja za obdobje pred letom 2021, ko je ZDA vodil Donald Trump, ki je tudi s trgovinsko vojno poglabljal napetosti s Kitajsko.

Levosredinski Lula želi sicer ohraniti vezi tudi z ZDA. Pred dvema mesecema je obiskal predsednika ZDA Joeja Bidna v Washingtonu. Kot predsednik pa je že v svojem prvem mandatu leta 2004 in 2009 obiskal Kitajsko, ki tedaj še ni bila takšna tekmica ZDA. »Povabil bom Xi Jinpinga v Brazilijo, da mu pokažem projekte, za katere hočemo privabiti kitajske investitorje,« je pred odhodom na pot dejal Lula, ki ga spremlja 240 gospodarstvenikov.

Lulov mirovni načrt

Velika pozornost velja tudi Lulovemu načrtu o ustanovitvi bloka ali skupine držav na čelu z Brazilijo in Kitajsko, morda še s Francijo, ki bi posredovale za mir v Ukrajini. Lula namerava predlagati, da Rusija vrne vsa zasedena ozemlja razen Krima. Pri tem potrebuje Kitajsko, ker je to edina država, ki bi jo bila Rusija morda pripravljena poslušati. V ponedeljek bo k Luli v Brazilijo prišel na obisk ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Upanje naj bi vlival tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki podpira Lulov načrt. Toda zavrnil ga je že ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se ne namerava odreči Krimu, nesprejemljiv pa je gotovo tudi za Putina, saj bi zanj pomenil hud poraz.

Tretjina izvoza na Kitajsko

Za 250-milijonsko Brazilijo je Kitajska najpomembnejši gospodarski partner. Njej je namenjena tretjina brazilskega izvoza (ZDA 11 odstotkov, Argentina 4 odstotke). Gre za železo, sojo, nafto pa tudi za goveje meso. Kitajska pa Braziliji dobavlja telefone, avtomobile, računalnike in polprevodnike. Huawei naj bi gradil omrežje pete generacije. Lani je trgovina med državama dosegla 150 milijard ameriških dolarjev, kar je 10 odstotkov več kot leta 2021. Državi pa skušata okrepiti sodelovanje tudi tako, da trgujeta v kitajskih juanih in ne v ameriških dolarjih.

Preden se bo v petek srečal s Xijem, se bo Lula jutri v Šanghaju udeležil slovesnosti, na kateri bo Dilma Rousseff, njegova nekdanja sodelavka in predsednica Brazilije v letih 2011–2016, prisegla kot predsednica Nove razvoje banke BRICS. Gre za povezavo Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike. Bolsonaro je precej zanemaril to sodelovanje velikih hitro rastočih gospodarstev, ki zdaj, ob ukrajinski vojni in vprašanjih bodoče svetovne ureditve, dobiva tudi politično težo in dimenzijo. Če zanemarimo Rusijo, nobena od ostalih štirih članic, denimo, ni stopila na stran Ukrajine ali Rusije.

Kitajski mediji o briljantnem Macronu Potem ko so položaj na Tajvanu močno zaostrile tridnevne kitajske vojaške vaje, je njegov zunanji minister Joseph Wu dejal, da nakazujejo pripravo Pekinga za napad na otok. Kitajski mediji na drugi strani pozdravljajo izjavo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da v primeru konflikta na Tajvanu Evropska unija ne sme avtomatično prevzeti ameriškega stališča. Pišejo o »briljantni odločitvi« in »nasprotovanju novi hladni vojni«. Izjava pa je povzročila mnogo povzdignjenih obrvi na zahodu in kritike proameriških članic v EU. Direkten je bil prejšnji ameriški predsednik Donald Trump, ki je izjavil, da Macron »leze Kitajski v …«. Kitajska je sicer zdaj storila majhen korak nazaj, potem ko je sprva, menda zaradi izstrelitve satelita, napovedala prepoved letenja severno od Tajvana za tri dni, od 16. do 18. aprila. Taka prepoved bi močno ohromila letalski promet Tajvana s tujino. Zdaj so v Pekingu prepoved omejili na le 27 minut v nedeljo.