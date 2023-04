Do zadnje strani: Pogled na strmino

Čmrljev žleb je prikladen naslov za novo romaneskno pripoved Agate Tomažič, ki snov domala mazzinijevsko črpa tudi iz geografske in simbolne umeščenosti dogajanja v idilično slovensko gorsko vasico Strmčnik, kjer je mogoče najti ne le najbolj strme smučarske proge, temveč tudi najbolj mondeno turistično ponudbo. »Narava je lepa, a tu so še ljudje,« lahko le prikimamo enemu od mnogih namigov v romanu, in ker so posledično tudi pričakovanja gostov in njihovih gostiteljev v Strmčniku precej visoka, Agata Tomažič pa avtorica, ki rada kaj (uš)piči, bi bilo čudno, če bi šlo to zimsko sezono kljub kupom snega in nizkim temperaturam vse gladko. Dobro podmažite smučke in sanke, nekje na smučarski progi Čmrljev žleb je namreč skrito truplo.