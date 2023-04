Sporočilo sobotnega dogodka: nobeno nasilje ni sprejemljivo

Potem ko so se minulo soboto popoldne mladoletniki verbalno in fizično spravili na sovrstnico, dogajanje pa posneli z mobilnim telefonom in posnetke razširili po družbenih omrežjih, se je odzvala tudi policija. Dejanje še preiskujejo, zoper mladoletne osebe pa ne morejo ukrepati in jih kaznovati.