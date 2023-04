Slovenske rokometašice so se zanesljivo uvrstile na letošnji mundial. Zahodne sosede jim niso povzročile nobenih težav, izločile so jih s skupnim izidom 64:46. V hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem je reprezentančno pot končala 36-letna vratarka Branka Zec, ki je kar 17 let branila barve slovenske izbrane vrste.

Elitna ženska rokometna reprezentanca je doslej najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih dosegla na Hrvaškem 2003, ko je zasedla osmo mesto. V Italiji 2001 je bila deseta, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v Španiji 2021 16., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 18., najslabšo uvrstitev pa je dosegla na Japonskem 2019, ko je osvojila 19. mesto.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi slovenske izbrane vrste Dragana Adžića so bile v obeh tekmah za razred boljše od tekmic z Apeninskega polotoka. Na povratni tekmi se jim je pridružila tudi "prva violina" in najbolj učinkovita igralka v zgodovini reprezentančnega rokometa Ana Gros ter njena kolegica na mestu desne zunanje Barbara Lazović, v primerjavi s prvim dvobojem pa je manjkala srednja zunanja Nina Zulić. Že pred kvalifikacijsko akcijo z Italijo je bilo jasno, da od prvokategornic ne bosta igrali Elizabeth Omoregie in Tamara Mavsar.

Tekma na Kodeljevem se je začela z minuto molka v spomin na nekdanjega reprezentančnega zdravnika Dušana Polimca, ki je v torek umrl v Celju.

Slovenske rokometašice so vodile od prve do zadnje minute. V zgodnjem obdobju tekme so si priigrale šest golov prednosti (10:4), visoka prednost pa jih je kar malce uspavala. Zaigrale so ležerno in naredile preveč tehničnih napak, kar so njihove zahodne sosede izkoristile in dokaj hitro prepolovile zaostanek (8:11).

V končnici prve polovice tekme so gostiteljice malce povečale "frekvenco svojih obratov" in zahodnim sosedam znova ušle na šest golov (18:12), na veliki odmor pa se odpravile z vodstvom 18:13. Adžićeve varovanke so v drugem polčasu zaigrale resno in odgovorno. V 40. minuti so prvič na dvoboju povedle za deset golov (24:14), najvišjo prednost pa so si priigrale deset minut kasneje, ko je bilo +13 (30:17) ter v zadnji minuti dvoboja (33:20).

V slovenski reprezentanci je bila na današnji povratni tekmi na Kodeljevem najbolj učinkovita Alja Varagić z osmimi goli. Ana Gros je prispevala šest, Tjaša Stanko pa pet zadetkov. Vratarka Maja Vojnovič je zbrala 17 obramb.