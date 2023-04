Po prvih četrtfinalnih tekmah lige prvakov sta Manchester City in Inter z nogo in pol že v polfinalu. Angleži so pred domačimi navijači s 3:0 odpravili Bayern in tako potrdili, da so prvi favoriti za naslov evropskega klubskega prvaka v letošnji sezoni. Milančani so nekoliko presenetljivo v Lizboni z 2:0 ugnali Benfico.

Tudi pri Manchestru Cityju bržkone niso pričakovali, da bodo v prvo tako visoko porazili Bayern. Bavarcem se kot bumerang vrača neposrečena poteza, ko so kljub dobrim rezultatom pred dobrima dvema tednoma odpustili trenerja Juliana Nagelsmanna in pripeljali Thomasa Tuchela. Ta bo zagotovo potreboval nekaj časa, da moštvu vcepi svoje ideje. V vmesnem času je Bayern izpadel iz nemškega pokala, v ligi prvakov pa ga v polfinale pelje le še čudež na povratni tekmi. »Zaslužili bi si vsaj en gol, po drugi strani pa bi morali prejeti vsaj enega manj. Trenutno nismo v najboljši formi, manjka nam tudi nekaj samozavesti. Poraz z 0:3 boli. Kljub temu sem se na tej tekmi zaljubil v svojo ekipo. Čeprav se morda sliši čudno, sem izredno užival,« je misli strnil Thomas Tuchel.

Tretji gol za City je zabil Erling Haaland, ki je s skupno enajstimi najboljši strelec lige prvakov v letošnji sezoni. »Šele ko se tekma začne, ugotoviš, kako dober je Bayern. Do 60. minute je bila tekma izenačena, nato smo zabili drugi gol in vse je postalo lažje,« je ocenil trener Manchestra Cityja Pep Guardiola.

Inter je proti Benfici v Lizboni gospodaril od prve minute. V drugem polčasu je izkoristil pobudo ter prek Nicola Barelle in Romeluja Lukakuja, ki je zadel z najstrožje kazni, prišel do velikanske prednosti pred povratnim obračunom pred domačimi gledalci. »Pred tekmo sem imel upanje, saj smo kljub slabim rezultatom v zadnjem obdobju vedno dobro igrali in si ustvarjali priložnosti. Proti izredno kakovostnemu nasprotniku smo v težkem vzdušju prikazali izjemno predstavo. Toda to je samo prvi polčas. Benfica je letos dokazala, da lahko tudi v gosteh igra izjemno. Potrebovali bomo še eno odlično partijo za napredovanje,« je vseeno previden trener Interja Simone Inzaghi. Tudi strateg Benfice Roger Schmidt je priznal, da je bil nasprotnik boljši: »Na kratko – bili so boljši od nas. Dve od redkih priložnosti so izkoristili. Mi na drugi strani ne. Tako je v nogometu in športu. Pridejo tudi porazi, a čaka nas še povratni obračun, pred katerim ne bomo metali puške v koruzo.«