Kot so podrobnosti raziskave, ki je bila izvedena v desetih državah EU, predstavili v društvu za sonaraven razvoj Focus, je rezultat Slovenije skoraj deset odstotkov višji od od evropskega povprečja, ob tem pa je 69 odstotkov vprašanih podjetja pozvalo, naj emisije zmanjšajo tudi v času energetske krize.

Več kot štiri petine vprašanih je ob tem prepričanih, da bi morale biti za dejanja podjetij odgovorne tudi banke, ki v njih vlagajo ali jim posojajo denar. Skoraj tri četrtine pa jih meni, da bi morala zakonodaja posameznikom, ki so jih prizadele posledice podnebnih sprememb, kot so poplave, suša in vročinski valovi, omogočiti, da od podjetij, ki proizvajajo velike količine toplogrednih plinov, zahtevajo odgovornost in jih tožijo, so rezultate nanizali v društvu Focus.

Po njihovih navedbah bi lahko zadeve na tem področju spremenila direktiva o skrbnem pregledu glede trajnosti, ki je trenutno v postopku sprejemanja v Evropskem parlamentu.

Ta bi lahko namreč od podjetij v EU zahtevala, da sprejmejo ukrepe za ugotavljanje in preprečevanje kršitve človekovih pravic in okoljske škode v celotnih globalnih vrednostnih verigah.

Med drugim bi jih zavezala k skrbnemu pregledu in naslavljanju podnebnih vplivov, pravni odgovornosti za njihove negativne vplive, hkrati pa bi morala imeti podjetja verodostojen načrt za uskladitev svojih dejavnosti s pariškim sporazumom in omejitvijo globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Kot je poudarila predsednica društva Focus Živa Kavka Gobbo, izredno visoka podpora prebivalcev Slovenije potruje, da moramo zdaj od podjetij v EU zahtevati, da prispevajo k omejevanju izpustov toplogrednih plinov in vplivov na okolje.

»Odgovornost podjetij za vplive na okolje in podnebne spremembe je treba določiti z zakonom. Jasno je, da nihče ne bi smel ignorirati podnebne in okoljske pravičnosti. Zato upamo, da bodo to prepoznali tudi Evropski parlament in kasneje Evropska komisija ter države članice,« je izpostavila Kavka Gobbo.