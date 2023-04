Čez mesec dni bodo izbranci selektorja Matjaža Kopitarja v Rigi igrali prvo tekmo v skupini B elitne divizije. Do dvoboja s Švico jih čaka še devet pripravljalnih tekem, eno so odigrali pred tednom dni v Beljaku in premagali Avstrijo s 5:3. »Na tekmi proti Avstriji smo naredili kar nekaj napak, a sem glede na dejstvo, da je bila to za veliko igralcev prva tekma po daljšem času, to tudi pričakoval. Bolj ko je tekma šla proti koncu, bolje smo stali na ledu, zato sem bil s to preizkušnjo v glavnem zadovoljen. Pa ne zaradi zmage na koncu, ki je vedno dobrodošla, pač pa zato, ker so se igralci začutili in začeli delati prave stvari. Kadar je tako, je tudi izid ugoden,« je o gostovanju v Beljaku dejal selektor Matjaž Kopitar.

S svojimi izbranci je v tem tednu na pripravah v Mariboru, ker na Bledu poteka mladinsko SP divizije I-B do 18 let. Mimogrede, slovenski upi so v prvem krogu premagali Južno Korejo (4:2), v drugem pa še svoje poljske vrstnike (6:3). Prav Poljaki bodo tudi naslednji nasprotniki slovenske članske vrste, ki so se ji pridružili še Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič in Žiga Pance, manjkata le še vratar Matija Pintarič in Rok Tičar. V kakšni zasedbi bo Kopitar igral proti Poljski, se bo odločil na dan tekme, zagotovo pa bo v njej Jan Drozg, ki se je v Beljaku enkrat vpisal med strelce, enkrat pa je bil podajalec Kenu Ograjenšku.

»Vedno se je lepo vrniti domov, ko pa igraš za reprezentanco in zastopaš slovenske barve, je še toliko lepše. V Beljaku smo dobro odigrali, sploh naša napadalna trojka se je za prvo tekmo dobro ujela. Upam, da bomo tako nadaljevali tudi v Mariboru,« se igranja pred mariborskim občinstvom veseli Jan Drozg, ki je svoje prve hokejske korake naredil prav v Ledni dvorani Maribor, ki je slovensko reprezentanco zadnjič gostila pred desetimi leti. Tudi leta 2013 je reprezentanco vodil Kopitar in tudi takrat se je Slovenija pripravljala na SP elitne divizije na Švedskem.

»Poljska bo nasprotnik po naši meri. V tem trenutku potrebujemo nasprotnike, ki jim bomo lahko vsilili svojo igro, ne pa da igramo proti kakšni močnejši reprezentanci in se potem vseh 60 minut branimo,« je izbor poljske reprezentance, s katero je Slovenija zadnjič igrala predlani konec maja na turnirju v Ljubljani in zmagala z 2:1, komentiral Kopitar. Poljaki se pripravljajo na SP prve divizije, ki se bo 29. aprila začelo v Nottinghamu v Veliki Britaniji. Da ne gre za naivno reprezentanco, so Poljaki dokazali z zmago proti Latviji pred tednom dni, ko so v gosteh na prvi tekmi zmagali s 5:3, dan pozneje pa je bilo 2:0 za enega od dveh prirediteljev elitne divizije.

Celoten izkupiček z obeh tekem v Ledni dvorani Maribor bo šel za razvoj mariborskega hokeja. Naslednji četrtek in petek slovenske hokejiste na Bledu čakata še dve pripravljalni tekmi, obakrat proti Italiji. Do odhoda v Rigo bodo še po dvakrat igrali s Francijo (Pariz) in Madžarsko (Budimpešta), 9. maja v København​u pa še z Dansko.