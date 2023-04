Ni treba z desko nad turiste

Na straneh kronike lahko danes preberete zapis, da so obalni policisti ob nedavni hudi gneči zaradi podaljšanega konca tedna preprosto zaprli nekaj lokalnih cest, ki jih iznajdljivi vozniki radi uporabljajo kot bližnjice in s tem seveda jezijo lokalno prebivalstvo. Istrane, ki se jim pred nosom valijo kolone turistov, povsem razumemo. Malo manj pa občana, ki je v silni jezi na cesto stresel nekaj lesenih desk in tako poškodoval avto nekega Italijana, a hkrati poskrbel, da so policisti cesto nemudoma zaprli.