Velikonočni podaljšani vikend je bil letošnji prvi prometno zares obremenjen konec tedna na slovenski obali in prvi po vstopu Hrvaške v schengensko območje. Ogromno število turistov se je v ponedeljek popoldne tako valilo iz hrvaške Istre proti notranjosti Slovenije ter naprej bodisi v Italijo ali sosednjo Avstrijo. Povsem po pričakovanjih so se zastoji z nekdanjih mejnih prehodov Sečovlje, Dragonja in Sočerga pomaknili nekoliko v notranjost države. Stoječa kolona je voznike tako namesto na koncu hrvaškega »ipsilona« pričakala že na vznožju klanca med Dragonjo in Koprom.

Prav tako povsem po pričakovanju so številni vozniki iskali alternativne obvozne poti, da bi se izognili gneči, kolona vozil je namreč stala od vznožja omenjenega klanca proti Šmarjam do avtocestnega priključka v Kopru. In s tem, tudi pričakovano, znova sprožili negodovanje lokalnih prebivalcev, ki jim trume turistov zasedejo vse mogoče lokalne povezave. A se je tokrat na opozorila občanov odzvala policija. Vozniki, ki so se tako odpravili po lokalni cesti prek Grintovca in so potem želeli zaviti proti Šmarjam (od tu pa seveda iskati obvozne poti bodisi proti Bošamarinu bodisi naprej do Svetega Antona), pa so v križišču naleteli na mestnega redarja, ki je voznike usmerjal nazaj na glavno cesto Dragonja–Koper, se pravi v stoječo kolono. Tudi tisti, ki so klanec že prevozili in v krožišču želeli zaviti proti Šmarjam, tega niso mogli narediti. Tam je to namero preprečeval policist. In tako je bila za vse edina možnost, da ostanejo v koloni proti Kopru.

Po ozkih cestah z avtodomi

Na koprsko policijsko upravo ter istrsko medobčinsko redarstvo smo naslovili vrsto vprašanj glede tega, zakaj sta policija in redarstvo za ves promet zaprla sicer javno cesto Šmarje–Sveti Anton. Po dostopnih podatkih namreč ni šlo ne za nesrečo ne za kakšno prireditev ali naravno oviro. V teh primerih namreč policija sme in mora zapreti ovirani odsek. Z medobčinskega redarstva odgovorov nismo dobili, je pa ravnanje policije pojasnila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec: »Praznični ponedeljek je bil na cestnih odsekih, ki vodijo iz hrvaške Istre, pričakovano prometno zelo obremenjen. Policisti so stanje prevoznosti cest začeli spremljati že v zgodnjih popoldanskih urah. Promet na odsekih Dragonja–Koper, Sečovlje–Lucija–Koper in Sočerga–Črni Kal je bil gost, vendar do večjih zastojev v tistem času ni prihajalo. Ob 18. uri je OKC PU Koper prejel več klicev občanov, da so na lokalni cesti skozi Grinjan zastoji, saj so cesto zatrpali turisti z osebnimi vozili, kombiji in avtodomi. S tem je bila podana ogroženost uporabnikov lokalnih cest in občanov naselij Bošamarin in Grinjan, saj so ceste na tistem območju ozke, z ostrimi ovinki in neurejenimi bankinami.« Policija je torej za ves promet zaprla cesto Šmarje–Sveti Anton, čeprav je bil problem na lokalni cesti od Šmarja proti Bošamarinu.

Kot je še pojasnila Anita Leskovec, so malo po šesti uri popoldne prejeli še prijavi storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Občan, ki ga je gneča na lokalni cesti očitno zelo razhudila, je namreč v naselju Bošamarin na cesto namerno vrgel lesene deske in pri tem poškodoval osebni avtomobil z italijansko registrsko oznako. »Posledično za čas trajanja policijskega postopka promet vozil skozi naselje Bošamarin ni bil mogoč,« je še pojasnila Anita Leskovec s PU Koper ter dodala, da policija ni izvajala zapore ceste, temveč »naloge nadzora in urejanja prometa z namenom zagotavljanja varovanja življenja ljudi, osebne varnosti in premoženja«. Na vprašanji, kdo je odredil »zaporo« ceste in na podlagi katerih kriterijev je policist v krožišču pri Šmarjah na glavni cesti Dragonja–Koper vseeno dovolil vožnjo proti Šmarjam, pa odgovorov nismo dobili. So nam pa na policiji pojasnili, da gnečo pričakujejo tudi v prihodnjih turističnih konicah (naslednjič seveda ob prvomajskih počitnicah) in da bodo primorani ravnati enako.