Trenutno me resnično zanima samo to, kako deluje vesolje, kako deluje narava. Zelo se poglabljam v živali. Zdi se mi, da je v njihovem načinu bivanja velika modrost in izjemna jasnost. Bolj ko se poglabljam v ta svet, bolj sem osupla. Zato bi rada pisala samo še take knjige, ki bi mlade bralce naučile ljubiti in spoštovati naravo. Da je ne bi jemali kot nekaj samoumevnega, da je ne bi doživljali kot njeni lastniki, temveč kot njeni podnajemniki. Da je ne bi opazovali zgolj skozi okno drvečih avtomobilov in na malih telefonskih ekranih. Da bi zares opazovali, vonjali, se dotikali in učili o tem čudovitem svetu, kjer je vse prepleteno v edinstveni zakonitosti in redu, kjer ni napak, kjer ni sovraštva in požrešnosti.